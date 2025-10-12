El pulso verde de Salamanca que no se detiene desde hace 181 años

Cada 12 de octubre, el verde de la Guardia Civil cobra un significado especial. El Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, no es solo una celebración interna del cuerpo, sino un día en el que la sociedad española, y en especial la salmantina, se une para reconocer la labor silenciosa, constante y ejemplar de sus agentes. Este 2025, además, coincide con un aniversario muy especial: 181 años de servicio ininterrumpido en la provincia de Salamanca.

La Guardia Civil fue fundada en España el 28 de marzo de 1844 por el Duque de Ahumada. Solo un año después, el 30 de junio de 1845, comenzaba su andadura en Salamanca con el 8.º Tercio, compuesto por una compañía de infantería y un escuadrón de caballería. La primera plantilla contaba con apenas 275 efectivos: 1 jefe, 16 oficiales y 258 guardias. Hoy, la provincia cuenta con 797 agentes —734 hombres y 63 mujeres— distribuidos en 32 puestos, incluida la Comandancia.

A lo largo de los años, su papel ha sido clave en la garantía de la seguridad ciudadana, en la lucha contra la delincuencia, y, sobre todo, en la presencia del Estado en cada rincón del mundo rural.

“El honor es nuestra principal divisa”

Para el Capitán Enrique Miguel, el Día del Pilar tiene un profundo significado: “Es una tradición que sientes desde tu primer destino como guardia alumno. Te hace comprender que, aunque estés destinado lejos de tu casa y tu familia, aquí nunca estás solo”.

Más allá de los actos institucionales, la festividad se vive con emoción en cada puesto y acuartelamiento. La provincia de Salamanca, fiel a sus tradiciones, se vuelca con la celebración del Pilar: misas, encuentros con vecinos, comidas de confraternización y actividades abiertas al público llenan el calendario de octubre.

Una semana de actos y compromiso social

Los actos organizados en 2025 han sido variados y muy participativos. Entre ellos, destacan las rutas senderistas, torneos deportivos con otros cuerpos de seguridad, juegos infantiles, exhibiciones de unidades especiales, y una cuidada exposición de vehículos clásicos en la propia Comandancia.

Especialmente emotivos han sido dos eventos: la inauguración de la Glorieta de la Guardia Civil en Villares de la Reina y la exposición 'Guardias Civiles de Salamanca', acercando al ciudadano la historia del Cuerpo desde una perspectiva humana y cercana.

El broche final llega este lunes 13 de octubre con la Carrera Solidaria de la Guardia Civil, a beneficio de la asociación ALCER, en la que cada año participan agentes, vecinos y voluntarios.

Cercanía, compromiso y evolución constante

La clave del éxito de la Guardia Civil en Salamanca es, según el Capitán de la Comandancia de Salamanca, la cercanía con la ciudadanía: “No solo por nuestra distribución geográfica en el entorno rural, sino por nuestra forma de actuar: cercana, respetuosa, siempre dispuesta a ayudar. Esa confianza es esencial”.

En tiempos de cambio, la Guardia Civil ha sabido adaptarse, modernizarse y profesionalizarse. Desde la incorporación de nuevas tecnologías hasta la formación continua, pasando por la creación de unidades especializadas como PEGASO (drones y antidrones), USECIC, SEPRONA, Tráfico, Policía Judicial o la fundamental y discreta labor de los agentes encargados de la seguridad del Centro Penitenciario de Topas, "es una unidad discreta, pero vital. Garantiza la custodia, seguridad y traslado de presos. Su profesionalidad es ejemplar", tal y como destaca el Capitán y responsable de la O.P.C en Salamanca.

El papel de la Guardia Civil en el mundo rural

La presencia de la Guardia Civil en la España rural no solo es importante, es esencial. El reto ahora es seguir evolucionando sin perder la esencia. En palabras del Capitán: "Nuestro principal reto es mantener vivos nuestros valores, sin dejar de avanzar tecnológicamente".

Un ejemplo para las futuras generaciones

Al cumplirse 181 años de servicio, la Guardia Civil sigue siendo uno de los cuerpos más valorados por la sociedad. Y en Salamanca, con más de siglo y medio de historia, ese vínculo se refuerza año tras año.

El Día del Pilar no es solo una festividad. Es un recordatorio de que el honor, la cercanía y la vocación de servicio siguen siendo la principal seña de identidad de quienes visten con orgullo el tricornio y el uniforme verde.

“Sin cercanía no hay confianza. Y sin confianza no hay seguridad. Nuestra misión no solo es proteger, sino también escuchar, ayudar, informar y estar ahí”, finaliza Enrique Miguel, Capitán de la Comandancia de Salamanca.