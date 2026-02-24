El hospital de Salamanca, sin problemas de desabastecimiento del fármaco destinado a terapias hematológicas

Tras la alerta sanitaria indicada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el desabastecimiento de un fármaco destinado a diferentes terapias hematológicos, el hospital de Salamanca ha indicado a este medio que “no hemos tenido desabastecimiento de estos medicamentos” debido a que “el servicio de Farmacia es siempre muy previsor y no solemos tener problemas con los desabastecimientos”.

La alarma se ha dictado para el próximo mes y medio, contabilizando desde el 18 de febrero, afectando al Lenalidomida Aurovitas 5 mg, 21 cápsulas duras EFG y el Lenalidomida Aurovitas 10 mg, 21 cápsulas duras EFG.

En los diferentes hospital de España en los que pudieran tener problemas, desde la AEMPS también han indicado que “han autorizado unidades por comercialización excepcional “acondicionadas en un idioma distinto al castellano”.

La Lenalidomida está destinada al tratamiento de las siguientes enfermedades hematológicas como el Mieloma múltiple, los Síndromes mielodisplásicos, el Linfoma de células del manto (LCM) y el Linfoma folicular.