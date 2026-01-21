La huelga de maquinistas será de tres días entre el 9 y el 11 de febrero en toda España

A primera hora de la mañana de este miércoles 21 de enero, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) informaba de una huelga a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, con 45 muertos y un centenar de heridos, y al que se le suma el otro accidente con dos trenes implicados en Cataluña hace tan solo un día.

En la tarde de este miércoles, ya se conoce las fechas de esta huelga de maquinistas que afectará a nivel nacional y que será de tres días, el 9, 10 y 11 de febrero. Además, según recoge la Agencia Europa Press, el objetivo de este paro es "garantizar la seguridad ferroviaria que se ha cobrado la vida de numerosas víctimas, entre ellas tres maquinistas, como única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario".

La huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, llamados a secundar los paros.

En la rueda de prensa en la que ha comparecido esta tarde el ministro Óscar Puente ha indicado que por parte del Gobierno de España van a trabajar para "evitar la huelga". Puente ha insistido en que volverá a sentarse con los sindicatos, las veces que haga falta, para escuchar sus reivindicaciones y poder atender sus mejoras. El objetivo, ha dicho, es "intentar atender sus necesidades sin dañar los servicios ni a los usuarios", expresando, también que "somos consciente del momento que atraviesa la red". Principal motivo por el que se ha comprometido a trabajar en las zonas más afectadas como en Calatayud.