La huelga médica deja en Salamanca un 50% de operaciones suspendidas al día

Los médicos de Salamanca se manifiestas a las puertas del hospital

La huelga de médicos continúa dejando consecuencias en la sanidad salmantina. Tras más de un año de movilizaciones, los hospitales de Salamanca están registrando cada día la suspensión de alrededor del 50 por ciento de las operaciones programadas. A ello se suma la reprogramación constante de consultas.

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS) ha pedido la “paralización de la huelga de médicos por los perjuicios sufridos” por los usuarios y ha reclamado a Gobierno y sindicatos médicos que continúen negociando para alcanzar un acuerdo, según ha recogido Europa Press.

La presidenta de la organización, Mercedes López, ha mostrado la preocupación de los pacientes ante “la anulación de cientos de miles de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas” en toda España.

Desde ANPASS consideran que la huelga está provocando “una merma clara de la calidad asistencial” y un importante perjuicio para los ciudadanos debido a la saturación de la Sanidad Pública.