La iglesia de San Martín se erige como el espacio más visitado de la XVII edición de 'Las Llaves de la Ciudad'

Un total de 12.922 personas han participado en la XVII edición de 'Las Llaves de la Ciudad', que se ha celebrado desde el 25 de octubre hasta el 21 de diciembre con la inclusión de cinco espacios nuevos: el cementerio de San Carlos Borromeo, el Centro Internacional del Español, el Museo del Comercio y la Industria, la Fonda Veracruz y la iglesia de San Martín.

La iglesia de San Martín ha sido el espacio más visitado, con 1.179 personas. El templo se ha estrenado con los pases teatralizados y la visita a su espadaña, desde donde se pueden divisar la Clerecía, la Catedral y la plaza del Poeta Iglesias. Esta panorámica de Salamanca había permanecido 'oculta' hasta ahora a la población charra.

Le siguen en número de visitas el Colegio de Anaya, con 1.011 participantes; el Pozo de Nieve, con 1.005. Por debajo de los mil visitantes se sitúan el Museo del Cerro de San Vicente (912), la Casa Museo Zacarías González (839); Monumenta Salamanticae (816); la Casa de Santa Teres (766), Vita Ignatii. Universidad Pontificia de Salamanca (689); la Iglesia del Carmen de Abajo (668); el Colegio Sagrada Familia. Siervas de San José (624) y la Iglesia de Santo Tomás Canturiense (527).