¿Qué implica la resistencia a los antibióticos por abusar de su uso?

Datos recientes señalan que Salamanca se sitúa a la cabeza de la preocupación en Castilla y León en lo referente al uso de antibióticos: sus cifras superan las cifras prepandemia. Con respecto a 2024, la provincia ha sufrido un incremento del 6,69 por ciento. ¿Por qué esto es tan alarmante?

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la resistencia a los antibióticos es actualmente una de las mayores amenazas para la salud mundial. Porque que un usuario desarrolle esta resistencia a causa de un mal uso de los antibióticos genera problemas tanto para él mismo como para la sociedad.

Por un lado, son muchas las infecciones, desde una neumonía, hasta una gonorrea o una salmonelosis, cuyo tratamiento se dificulta debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos, lo que conlleva que el paciente que ha desarrollado tal resistencia no solo permanezca más tiempo enfermo, sino que también tenga que pasar por procesos más complejos para curarse.

Tal complejidad lleva a mayores costos médicos (algo que, en países con un sistema público como esl español, afecta a todos), que se prolonguen las estancias hospitalarias (nada positivo ni para el enfermo ni para los propios centros médicos) y que aumente la mortalidad. Esto último conviene remarcarlo: infecciones comunes pueden llegar a convertirse en potencialmente mortales.

Es por esto que la OMS pide a la población que no tome antibióticos sin prescripción médica ni cuando seas innecesarios, prevenir infecciones y seguir siempre las instrucciones de los medicamentos; a los responsables de las políticas sanitarias que desarrollen planes nacionales de acción para hacer frente a la resistencia a los antibióticos, refuercen las medidas de prevención e informen a la ciudadanía sobre los riesgos; y a los sanitarios que sean rigurosos con las prescipciones e informen a los pacientes tanto de las implicaciones de la resistencia como de las formas correctas de protegerse.

Asimismo, recuerdan que la resistencia a los antibiáticos también tiene mucho que ver con el campo y que el sector agrícola tampoco debería administrar estos medicamentos a sus animales sin la vigilancia de un veterinario. Ahí, es clave la vacunación, la seguridad biológica en las granjas y las buenas prácticas.