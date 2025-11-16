Salamanca supera los niveles de consumo de antibióticos previos a 2017

La Gerencia de Salud de Salamanca se sitúa a la cabeza de la preocupación en Castilla y León en lo referente al uso de antibióticos. La provincia no solo ha roto la senda descendente de consumo iniciada en 2017, sino que sus cifras de dispensación de envases superan ya los niveles registrados antes de la pandemia. Mientras el uso inadecuado de antibióticos es considerado una de las mayores amenazas para la salud pública mundial, la provincia charra experimentó un significativo incremento del 6,69 por ciento en el último año, pasando de 241.741 a 257.905 envases dispensados en 2024.

Al analizar la perspectiva histórica, Salamanca es una de las dos únicas gerencias de la Comunidad que han sobrepasado el consumo de antibióticos recetados en 2017, al pasar de 244.536 a 257.905 envases, lo que representa un aumento del 5,4 por ciento. Solo la gerencia de Segovia se encuentra en una situación similar, aunque con un incremento mucho más leve. Este repunte en Salamanca se traduce en una factura de 1,93 millones de euros para Sacyl, un 7,8 por ciento más que el año anterior.

A nivel autonómico, Castilla y León ha roto la racha de reducción de consumo de antibióticos iniciada en 2017. La Comunidad registró un repunte del 3,9 por ciento en el último año, con un total de 1,77 millones de envases recetados por los centros de Sacyl en 2024, sumando 66.833 envases más que en 2023. Este incremento generalizado supone una seria advertencia sobre la dificultad de alcanzar los objetivos del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), que persigue reducir el uso en un 20 por ciento para el año 2030.

Los datos se publican justo antes de la celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos (18 de noviembre) y durante la Semana Mundial de Concienciación. La Consejería de Sanidad ha intensificado las acciones de sensibilización, recordando que el uso indiscriminado de estos fármacos contribuye directamente a la pérdida de su eficacia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica la resistencia antimicrobiana como uno de los diez mayores riesgos actuales, estimando que ya provoca 25.000 muertes anuales en Europa y podría superar al cáncer como primera causa de mortalidad mundial en 2050.

Consumo comunitario de antibióticos en Castilla y León | Ical

La evolución del consumo varía por gerencias, siendo la de Valladolid Oeste la que experimentó el mayor incremento con un 11,6 por ciento. En el otro extremo, solo las gerencias de Soria y El Bierzo lograron ver una ligera caída en sus datos entre 2023 y 2024. Pese a estas excepciones, la tendencia al alza es palpable. Aunque Burgos se mantiene como la gerencia con mayor volumen total de consumo (271.047 envases), el incremento porcentual fue moderado (0,9 por ciento), mientras que el repunte de León y Valladolid Este se situó en un 2,38 por ciento y 3,7 por ciento, respectivamente.

En la comparativa a largo plazo con las cifras de 2017, la mayoría de las gerencias siguen por debajo de aquel nivel. La mejor cifra la arroja Zamora, donde el dato cayó un 10,33 por ciento, seguida por El Bierzo y Burgos, con descensos notables. Sin embargo, el reciente repunte del último año en la mayoría de las gerencias genera preocupación por la dificultad de mantener los hábitos de consumo responsable adquiridos durante los años de la pandemia.