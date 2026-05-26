Impulsar la retención y atracción de talento en Salamanca mediante una amplia oferta formativa pública

La oferta educativa que se ofrece en Salamanca es uno de los grandes puntos que tiene de cara a atraer y retener talento en la ciudad. Conocida mundialmente por sus universidades, también destacan los diferentes colegios e institutos públicos salmantinos, dependientes del Servicio Público de Educación, que oertan una gran variedad educativa con estudios únicos y atractivos para los jóvenes, tanto en Salamanca capital como en su provincia.

Cabe destacar que Salamanca sigue luchando en pro de fomentar las nuevas tecnologías, lo que también se hace notar en la cantidad de estudiantes que se acercan hasta la capital del Tormes para formarse. Así pues, la Junta de Castilla y León ofrece un amplio catálogo para estudiar en Salamanca, con formaciones muy curiosas y poco conocidas que no se imparten en otros lugares de España y que sitúan a la ciudad charra como un destino ideal.

Hace tan solo unos meses, se anunciaba que Salamanca contaría con nuevos dobles grados de Formación Profesional a realizarse en la ciudad, otro punto que hace que se diferenciara de otras comunidades autónomas para así impartir esas enseñanzas en cualquier de los centros públicos. Estos nuevos dobles FP eran Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, en el CIFP Rodríguez Fabrés; Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, en el CIFP Rodríguez Fabrés; Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en Mediación Comunicativa, en la Escuela Santiago Uno y en el Instituto de Enseñanzas Aplicadas; y Técnico Superior en Marketing y Publicidad y Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, en el IES Venancio Blanco.

Eso sí, estos son simplemente algunos de los nuevos que se impartirán como indicó Rocío Lucas, consejera de Educación, en donde tendrán una duración de tres años con la realización de prácticas en empresas del sector al superar las asignaturas.

En los últimos meses, se ha hablado mucho sobre algunas de las formaciones más relevantes, socialmente hablando. Muchas de ellas son las destinadas a trabajos necesarios en el día a día, como son la industria o todos los tipos de servicios secundarios. El catálogo abarca grandes oportunidades en otros ámbitos como son Sanidad, todo tipo de artes, hostelería y turismo u otros ámbitos como son administraciones o el entorno del mundo online.

Diferenciarse del resto de ciudades también se torna como punto clave a la hora de retener y atraer talento. En esto, Salamanca oferta una serie de Grados Básicos, Medios y Superiores únicos en la ciudad e incluso provincia, llegando a tratar oficios que se encuentran al alza y donde la tecnología y la ética se dan la mano formando no solo a futuros trabajadores, sino personas.

Por otro lado, no olvidarse del pasado a través de diferentes grados, haciendo que Salamanca se sitúe a la vanguardia de la formación, sin olvidar antiguos oficios que se realizaban años antes y que aún tienen su público, como podría ser la fundición o la ebanistería artística, o las ciencias agrarias, con grados que mantienen la ganadería y la agricultura vivas.

Como es lógico, la internacionalización de la ciudad a través de los idiomas ha hecho que se ofrezcan grandes cursos en el arte de la lingüística, con seis idiomas diferentes en distintos puntos del territorio salmantino.

Ganadería como pilar básico en la provincia de Salamanca

En Salamanca, el campo ha sido por excelencia uno de los sectores que más empleo ha creado, no es para menos, cuando a lo largo y ancho de la provincia de Salamanca se han dado cita diferentes ganaderías de las que viven cientos de familias.

A esto se dedicarán los alumnos en formación del Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, en el que trabajos con todo tipo de ganado, así como las vacunaciones o los conocimientos necesarios para gestionar una granja, hacen que se convierta en uno de los grados más atractivos de los que se ofertan en la ciudad.

Dos cursos en los que se aprende a través de la práctica a trabajar en las ganaderías, realizando formaciones relacionadas con el cuidado y el manejo de las explotaciones ganaderas.

Este grado, además, ha sido muy demandado en los últimos cursos, duplicando de un año a otro el número de estudiantes, quedándose muchos de los jóvenes en lista de espera a pesar de haber aumentado la oferta.

Entre algunas de las salida laborales que aportan estos estudios están ser encargado de una explotación ganadera o responsable de la producción de una, responsable de inseminación artificial en explotaciones ganaderas, encargado de máquinas o equipos ganaderos, responsable de ganaderías equinas, asesor y supervisor para la planificación, montaje y funcionamiento de empresas y entidades asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres, actividades recreativas, deportivas o terapéuticas (hipoterapia), entre otras.

Antiguas y nuevas tecnologías para adaptar el presente al futuro

De uno de los empleos más antiguos del mundo, por no decir el que más, nos marchamos a los de más nueva creación. Entre todos estos, nos podremos encontrar algunos como Preimpresión Digital, Diseño y Edición de Productos Impresos y Multimedia o incluso Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.

Así pues, con nociones básicas de multimedia en el caso de la Preimpresión Digital o conocimientos avanzados en branding, publicidad, editorial, packaging, multimedia o desarrollo web, se consigue toda una amplitud en la formación de todo tipo de personas.

Cursos ofertados sobre artes gráficas en Salamanca

Las nuevas tecnologías abarcan también otras artes en el comercio online y en el marketing, siendo clave en muchas empresas que buscan ampliar sus ventas a otros territorios o venderse y destacar entre todas las empresas contra las que compiten. No solamente hablamos del propio marketing, sino de la creación de pymes o adquirir los conocimientos adecuados para mantenerlas con vida.

De este modo, nos encontramos también Grados Medios y Superiores en Administración y Gestión (Gestión Administrativa, Administración y Finanzas, Asistencia a la Dirección), Comercio y Marketing (Actividades Comerciales, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales) o Informática y Comunicaciones (Sistemas microinformáticos y Redes, Administración de Sistemas Informçaticos de Red y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma).

Por otro lado, en el mismo centro que se oferta todo lo anterior, el IES Venancio Blanco, también tienen cabida otros como Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información o Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python.

Eso sí, la tecnología no solamente abarca las artes gráficas, sino que al hablar de empleos que se han realizado durante décadas, existe la necesidad de que se mantengan en el tiempo, lo que se incluye también en la formación a realizar en Salamanca.

Entre ellos, nos encontramos Grados Medios y Superiores como Electricidad y Electrónica (Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Instalaciones de Telecomunicaciones, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Mantenimiento Electrónico), Instalación y Mantenimiento (Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, Prevención de Riesgos Profesionales) o Transporte y Mantenimiento de Vehículos (Carrocería, Electromecanica de Vehiculos Automoviles D, Automoción).

Salamanca, Ciudad del Español y de otras lenguas

La Junta de Castilla y León también ofrece una gran amplitud de lenguas en la Escuela Oficial de Idiomas, convirtiendo a Salamanca en otro centro de referencia en un saber que atrae a miles de estudiantes al año, tanto a la propia EOI como a la Universidad de Salamanca.

Con seis idiomas que se imparten, nos encontramos con estudiantes de alemán, inglés, italiano, portugués, francés y, por supuesto, español, pero para extranjeros que quieran estudiarlo en la capital del Tormes.

Con diferentes tipos de horarios y niveles, convierte al municipio salmantino en un lugar de referencia, concursos que abarcan desde el C2 hasta el A1 en las diferentes aulas del centro situado junto a la estación de autobuses.

Cabe destacar que existen ramificaciones de la misma en diferentes puntos de la provincia, siendo Béjar, Santa Marta y Peñaranda otros lugares donde se ofrece el inglés, y en Ciudad Rodrigo tanto el idioma mencionado anteriormente como el portugués.

Documento Listas de cursos que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca Consúltalo

El arte para no olvidar los orígenes

La Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Salamanca forma parte de la red total de nueves centros que ofrece Castilla y León. Un lugar donde arte y conocimiento se dan la mano para formar a estudiantes tanto en bachillerato como en sus diferentes cursos.

El lugar es el único centro público no universitario donde conviven de forma integrada las Enseñanzas de Régimen General, a través del Bachillerato en su modalidad de Artes, con las Enseñanzas de Régimen Especial de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y las Enseñanzas Artísticas Superiores, cuyo Título de Grado es equivalente, a todos los efectos, al Grado Universitario.

Aquí podemos encontrar el Grado Medio de Forja Artística, los Estudios Superiores de Conservación y Restauración en Documento Gráfico y el Bachillerato de Artes, pero también los Grados Superiores como Técnicas Escultóricas, Ebanistería Artística, Fundición Artística, Gráfica Publicitaria, Cerámica Artística o Encuadernación Artística.

Grados y Formaciones Profesionales ofrecidos en la provincia de Salamanca en centros públicos

Alba de Tormes (IES Leonardo Da Vinci)

Cuidados Auxiliares de Enfermería

Electromecánica de Vehículos Automóviles

Babilafuente (IES Senara)

Servicios Administrativos

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Béjar (Ciudad de Béjar e IES Río Cuerpo de Hombre)

Gestión Administrativa

Administración y Finanzas

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Automatización y Robótica Industrial

Robótica Colaborativa

Confección y Moda

Patronaje y Moda

Cocina y Restauración

Ciudad Rodrigo (IES Fray Diego Tadeo González y Tierra de Ciudad Rodrigo)

Informática y Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Servicios Administrativos

Gestión Administrativa

Administración y Finanzas

Carpintería y Mueble

Instalación y Amueblamiento

Guijuelo (IES Vía de la Plata)

Informática y Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes

La Fuente de San Esteban (IES Campo Charro)

Mantenimiento de Vehículos

Peñaranda de Bracamonte (IES Germán Sánchez Ruipérez)

Gestión Administrativa

Informática y Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes

Desarrollo de Aplicaciones WEB

Santa Marta de Tormes (IES Gonzalo Torrente Ballester)

Gestión Administrativa

Administración y Finanzas

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Informática y Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes

Vitigudino (IES Ramos del Manzano)

Servicios Administrativos

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Grados Básicos, Medios y Superiores ofertados en centros públicos de Salamanca

IES Lucía de Medrano

Bachillerato normal

Bachillerato Investigación Excelencia de Idiomas

Bachillerato Nocturno

FP Básica de Servicios Administrativos

GM Gestión Administrativa

GS Administración y Finanzas

IES Fray Luis de León

Bachillerato Normal

Bachillerato a Distancia

GM Operaciones de Laboratorio

GS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

GM Emergencias y Protección Civil

GS Química y Salud Ambiental

IES Francisco Salinas

Sección Bilingüe en la ESO

Bachillerato normal

GM Panadería, Repostería y Confitería

GS Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

IES Mateo Hernández

Sección Bilingüe en la ESO

Bachillerato normal

GS Enseñanza y Animación Sociodeportiva

GS Acondicionamiento físico

CIFP Rodríguez Fabrés

GS Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen

GS Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos

GS Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

GS Proyectos de Edificación

GS Estilismo y Dirección de Peluquería

GS Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

GS Estética Integral y Bienestar

GS Guía, Información y Asistencias Turísticas

GS Mecatrónica industrial

GS Agencia de Viaje y Gestión de eventos

GS Dirección de Cocina

GS Dirección de Servicios en Restauración

GS Gestión de alojamientos turísticos

GM Estética y Belleza

GM Peluquería y Cosmética Capilar

GM Video Disc-Jockey y Sonido

GM Mantenimiento Electromecánico

GM Construcción

GM Soldadura y Calderería

GM Cocina y Gastronomía

GM Servicios en Restauración

Curso Especialización en Coordinación del Personal en reuniones profesionales, congresos, exposiciones y eventos

FP Peluquería y Estética

FP Fabricación y Montaje

IES Torres Villarroel

Bachillerato normal

GM Preimpresión Digital

GS Diseño y Edición de Productos Impresos y Multimedia

GS Diseño y Gestión de la Producción Gráfica

GS Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

IES Fernando de Rojas

Bachillerato normal

GM Atención a Personas en Situación de Dependencia (también virutal)

GS Educación Infantil (también virtual)

GS Animación Sociocultural y Turística

GS Integración Social

CIFP Río Tormes

GM Instalaciones Eléctricas y Automáticas

GM Instalaciones de Telecomunicaciones

GM Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

GM Carrocería

GM Electromecanica de Vehiculos Automoviles D

GM Electromecánica de Maquinaria

GS Automoción

GS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

GS Mantenimiento Electrónico

GS Prevención de Riesgos Profesionales

GS Energías Renovables

GS Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

GS Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina

GS Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina

GM Cursos de Especialización en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos

GS Cursos de Especialización en Mantenimiento y Seguridad de Vehículos Híbridos y Eléctricos

GS Curso de Especialización de aeronaves pilotadas de forma remota

Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Bachillerato de Artes

GM Forja Artística

GS Ebanistería Artística

GS Técnicas Escultóricas

GS Fundición Artística

GS Gráfica Publicitaria

GS Cerámica Artística

GS Encuadernación Artística

Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Especialidad de Documento Gráfico

IES Venancio Blanco

GM Gestión Administrativa (también virtual)

GM Actividades Comerciales

GM Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

GS Administración y Finanzas

GS Asistencia a la Dirección

GS Ventas y Espacios Comerciales

GS Marketing y Publicidad

GS Administración de Sistemas Informáticos en Red

GS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

GS Desarrollo de Aplicaciones Web

Cursos de Especialización en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual

Cursos de Especialización en Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información

IES Martínez Uribarri

GM Farmacia y Parafarmacia

GM Cuidados Auxiliares de Enfermería

GS Prótesis Dentales

GS Higiene Bucodental

GS Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

GS Laboratorio Clínico y Biomédico

GS Radioterapia y Dosimetría

GS Dietética

Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca