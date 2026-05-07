Se inicia el proceso para la licitación de las obras del nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales

El Ayuntamiento de Salamanca informa de que inicia el proceso para la licitación de las obras del nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales.

En la Comisión de Fomento del próximo martes se dictaminará el proyecto para su "inmediata" aprobación por la Junta de Gobierno y remisión a Contratación, con un presupuesto de 10.440.491,61 euros; cantidad a la que hay que sumarle el equipamiento para toda la instalación, rondando los 11,5 millones de euros.

El plazo de ejecución se ha estimado en 24 meses.

Esta obra que estará en la parcela ubicada entre las avenidas Obispo Sancho de Castilla y Carmen Martín Gaite y las calles Luis Sala Balust y Arquitecto Repullés y Vargas, corresponde a la duodécima instalación de estas características con las que contará la capital, que además tiene en estos momentos 3 pistas de atletismo, 9 piscinas, 14 pistas de tenis, 17 campos de fútbol y 42 pistas polideportivas exteriores.

En el nuevo polideportivo de Pizarrales se podrán poner en práctica diversos deportes, como fútbol sala, baloncesto, gimnasia rítmica, balonmano, voleibol, bádminton, deportes de combate como judo, karate y kickboxing y deporte adaptado.