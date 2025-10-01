El inicio de las multas por circular por las zonas peatonales de Salamanca sin autorización 'atasca' la Vaguada de la Palma

"Temíamos que llegara este día". Son las palabras de una mujer que se ha visto afectada por la gran retención de tráfico generada este miércoles en la calle Vaguada de la Palma y que ha durado alrededor de 20 minutos.

Decenas de padres y madres de alumnos del IES Vaguada de la Palma, del CEIP Santa Catalina y del Colegio Maestro Ávila se han visto en la obligación de circular por la calle Vaguada de la Palma ante el inicio de la multas en las zonas peatonales, lo que incluye a la calle Ancha.

Algunos tenían registradas sus matrículas, pero otros no, por lo que, para evitar cualquier sanción, han circulado por la Vaguada de la Palma, incluida en la ZBE1, donde se empezará a multar a partir de 2026.

El tráfico se ha complicado aún más si cabe por los vehículos aparcados en segunda fila para recoger a alumnos del IES Vaguada de la Palma.

Los afectados ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Salamanca para pedir una solución al problema.