La inscripción a los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela 2026 se abrirá el 19 de enero

Los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela llegarán a su XXX y XXIX edición, respectivamente, en 2026. Quienes quieran optar a uno de ellos pueden presentar sus obras entre el 19 de enero y el 13 de marzo, ambos inclusive, según recoge la convocatoria publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los requisitos para participar son ser mayor de edad y presentar obras inéditas y escritas en español, por lo que no pueden haber sido premiadas en otro concurso ni estar comprometidas con editorial alguna. La extensión de la novela debe oscilar entre las cien y doscientas páginas y la del poemario, superar los quinientos versos.

Los trabajos se deben presentar en copia digital a través de la plataforma digital www.mundoarti.com y de forma anónima. En la propia obra no pueden aparecer datos personales del autor, que ha de identificarse con un pseudónimo. Su información personal (DNI, teléfono, breve nota bibliográfica...) se cumplimentará en los apartados correspondientes durante la inscripción.

La obra ganadora en la categoría de Novela será publicada por Ediciones del Viento y compensada con quince mil euros. El premio se reduce a ocho mil euros en Poesía y el poemario galardonado se distribuirá gracias a la editorial Reino de Cordelia.

Gran participación

Los premios y el gran reconocimiento nacional e incluso internacional de los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela atraen a numerosos escritores. En la pasada edición se presentaron 599 novelas y 868 poemarios de unos treinta países diferentes. Los galardonados fueron 'Sol y sombra', de la gaditana Mercedes Escolano, y 'Leonor y los virreyes', la obra de José Antonio López Nevot ambientada en el Siglo de Oro.