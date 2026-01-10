Javier Paz, víctima de abusos sexuales, tras el acuerdo entre Gobierno e Iglesia: “He dormido anoche como no he dormido desde hace años. Es cerrar una etapa y volver a vivir”

Javier Paz Ledesma fue uno de los pioneros que se atrevió a denunciar los abusos sexuales que recibieron miles de niños y niñas en España, decenas de ellos en Salamanca. Un caso que se hizo público en 2014, cuando denunció los actos sufridos desde 1982 y hasta 1992, y que hizo que salieran hechos similares por todo el territorio español, animado a denunciar, así, a otras personas afectadas.

Su lucha ha sido de muchos años hasta llegar al gran respiro de este jueves, 8 de enero, donde Gobierno, Conferencia Episcopal y Conferencia Española han firmado un acuerdo histórico en el que el Estado sería el que decida la indemnización, siendo la Iglesia la que tenga que pagar, sí o sí.

Javier Paz, en declaraciones a SALAMANCA24HORAS, ha asegurado que este convenio es “muy importante porque es vinculante. La Iglesia tendrá que pagar sí o sí, sobre todo a esa gente a la que nos han rechazado en más de una ocasión”.

La relevancia de este nuevo acuerdo no solamente pasa por “reconocer de una vez a las víctimas”, como indica Paz, sino que llegará a miles de personas en situación de vulnerabilidad que no pudieron rehacer su vida tras haber sido víctimas de abusos.

Por otro lado, también es importante porque no solo se conseguirá indemnizar a la víctima, sino que habrá asistencia psicológica para ellas mismas y para los familiares: “Esto ha supuesto un shock para todo el entorno. Si alguien necesita terapia, la van a tener que pagar”.

Del mismo modo, el propio Paz ha asegurado que “van a aumentar el número de víctimas y de denuncias, porque ahora por fin las van a reconocer”. Por otro lado, también ha añadido que “es un buen paso para mucha gente que llevamos muchos años en esta lucha y sobre todo porque abre puertas. Es la única forma que ha habido de que la Iglesia lo reconozca”.

Por último, Javier también ha expuesto un último punto al respecto, y muy importante, que indica el sentir de muchas víctimas: “Tras el acuerdo, he dormido anoche como no he dormido desde hace años. Es cerrar una etapa y volver a vivir”.