La jefa de Urología del Hospital de Salamanca, denunciada ante la Policía Nacional por citar en un informe médico las quejas de un paciente a la prensa

La familia de un paciente de 77 años intervenido por un carcinoma urotelial de alto grado ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional contra la jefa del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, María Fernanda Lorenzo, tras incluir en el informe médico del paciente una referencia a una supuesta “agresión en medios de prensa contra el servicio al ser dado de alta”.

Esa queja, no agresión, a la que apunta la jefa de servicio se refiere a la que la familia del hombre realizó en Salamanca24horas.com, cuando denunciaron el trato tras dar el alta hospitalaria al cabeza de familia a las 6:00 horas de la mañana, pocas horas después de haber sido intervenido y que provocó complicaciones graves en el paciente.

Cabe recordar que el caso comenzó el 18 de diciembre de 2025, cuando al hombre se le diagnosticó un tumor en la vejiga. El 7 de enero de 2026 acudió a Urgencias por síntomas relacionados con su enfermedad y, según el relato familiar, permaneció en la sala de espera desde las 11:00 hasta las 24:00 horas sin recibir información clara sobre su estado. No fue hasta las 21:45 horas, tras la intervención de un urólogo que no había sido avisado previamente, cuando se confirmó la presencia del tumor.

La cirugía se realizó el 21 de enero, entre las 11:15 y las 14:47 horas. Ese mismo día, por la tarde, el paciente fue trasladado a planta para recibir los cuidados postoperatorios habituales. Sin embargo, apenas 16 horas después, a las 6:26 de la mañana del 22 de enero, se le comunicó el alta hospitalaria.

Asimismo, la familia sostiene que se le indicó que debía abandonar la habitación porque la cama era necesaria, algo que consideran impropio para un paciente recién operado de cáncer.

Para más inri, la situación empeoró rápidamente. En la madrugada del 23 de enero, el paciente regresó a Urgencias con dolor intenso, sangrado e infección. Fue ingresado de nuevo a las 10:00 de la mañana y permaneció hospitalizado siete días más.

Durante este segundo ingreso, el 28 de enero y dos días después de la publicación de su caso en este medio, la familia denuncia que la jefa del Servicio de Urología, María Fernanda Lorenzo, acudió a la habitación para comunicar el alta y afirmó que ella daba el alta “a la hora que me convenga como si son las 4 las 5 o las 6 de la mañana”.

Los propios familiares, ante esta situación, también han expuesto otro de los asuntos más preocupantes cuando la doctora dio el alta al paciente: “Le he dado cuatro desayunos más a tu padre de los que merece”, poniendo el foco en el paciente ante una necesidad básica que tiene que facilitar el hospital ante un ingreso hospitalario.

Cuando la esposa del paciente pidió a la doctora que esperara a la llegada de su hijo para explicar los citados comentarios esta respondió, que “no tenía que esperar a nadie” y que tenía prisa.

Minutos después se produjo un presunto intercambio verbal en el pasillo entre la familia y la facultativa, en la que el denunciante asegura que la doctora insistió en que se sentía “agredida” por la queja y la repercusión mediática del caso.

El 19 de febrero, en una consulta en la que se comunicó al paciente la necesidad de una nueva intervención quirúrgica, se les entregó un informe médico fechado el 16 de febrero. En el último párrafo, y en negrita, figuraba la anotación: “El paciente realizó agresión en medios de prensa contra el Servicio de Urología al ser dado de alta”, tal y como se recoge en la denuncia interpuesta en la Policía Nacional.

Para los familiares, incluir esa frase en el historial clínico constituye un señalamiento “grave e injustificado”, ya que sostienen que no se produjo ninguna agresión, sino la exposición pública de unos hechos que consideran irregulares.

Además, entienden que incluir esa afirmación en el historial clínico supone un señalamiento que puede perjudicar al paciente de cara a su futura atención sanitaria.

Los familiares rechazan de manera rotunda esta afirmación, asegurando que su intervención en este diario digital se limitó a relatar los hechos vividos y a denunciar lo que consideran una “negligencia médica”.

Subrayan que nunca existió agresión y que su queja se dirigía únicamente a la actuación de la facultativa, no a todo el servicio.

Por ello, explican, que han solicitado formalmente al Hospital de Salamanca que se retire de manera urgente esa anotación del historial médico, al entender que se trata de una valoración subjetiva que nada tiene que ver con la evolución clínica y que podría condicionar la atención futura del paciente, quien debe volver a pasar por quirófano.

Del mismo modo, han pedido que se abra una investigación interna para depurar responsabilidades. También señalan que los hechos podrían tener relevancia penal.

A pesar de todo, la familia ha querido agradecer el trato recibido por el resto del personal de la planta de Urología, diferenciando su labor del comportamiento, denunciado ante la Policía Nacional, de la jefa del servicio.

Los familiares insisten en que su objetivo no es señalar al conjunto del hospital, sino que se respete la dignidad de los pacientes y evitar que se repitan situaciones similares.