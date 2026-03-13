La Junta Electoral de Salamanca desestima la denuncia del PP contra la subdelegada del Gobierno

La Junta Electoral de Zona de Salamanca ha desestimado la denuncia presentada por el Partido Popular contra la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, en la que se le acusaba de vulnerar la normativa que regula el periodo electoral.

La denuncia hacía referencia a la participación de la subdelegada en un acto celebrado el pasado 9 de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, donde se presentaron nuevos vehículos destinados al servicio del Instituto Armado en la provincia. Según el PP, este tipo de actos podría interpretarse como promoción institucional de logros durante la campaña electoral, lo que estaría limitado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Sin embargo, la Junta Electoral de Zona, en sesión constituida este viernes 13 de marzo de 2026, ha resuelto desestimar la denuncia tras analizar las alegaciones presentadas y la documentación aportada.

En su resolución, el órgano electoral recuerda que el artículo 50.2 y 3 de la LOREG establece que, desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a realizaciones o logros obtenidos. Asimismo, durante ese mismo periodo queda prohibido realizar actos de inauguración de obras o servicios públicos o de proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada.

No obstante, tras estudiar el caso concreto, la Junta Electoral señala que las manifestaciones realizadas por Rosa López "se produjeron en un acto convocado por la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca y que este no estaba dirigido a resaltar logros de gestión".

Según recoge la resolución, "el acto tenía como finalidad informar a la ciudadanía sobre un servicio que entrará en funcionamiento en breve, concretamente el 15 de marzo de 2026, así como describir su extensión y ofrecer recomendaciones para el uso de la aplicación ALERTCOPS".

Por todo ello, la Junta Electoral considera que "no existe base para estimar que se haya producido una posible infracción de la normativa electoral", por lo que acuerda desestimar la denuncia presentada por el Partido Popular.