El Jurado de Honores y Distinciones ratifica la concesión de la Medalla de Oro de Salamanca 2025 a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

El Jurado de Honores y Distinciones ha ratificado la concesión de las Medallas de Oro de Salamanca 2025 a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, así como a la hematóloga María Victoria Mateos, durante la reunión que se ha celebrado este miércoles en el Ayuntamiento, presidida por el alcalde, Carlos García Carbayo.

En la reunión han estado también presentes la secretaria general del Ayuntamiento, Mercedes Tagarro así como los vocales: Ángel Fernández Silva (concejal de Cultura y Turismo), Juan Manuel Corchado (rector de la Universidad de Salamanca), Santiago García-Jalón de la Lama (rector de la Universidad Pontificia), Godofredo García (medalla de oro), José Antonio Sayagués (medalla de oro), Almudena Parres (designada por el Grupo Popular), María Sánchez (designada por el Grupo Socialista) e Ignacio Rivas (designado por el grupo mixto).

La concesión de la Medalla de Oro a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios se fundamenta en que lleva 53 años de trayectoria asesorando, informando y educando en materia de consumo a través de charlas, talleres, seminarios, estudios de calidad y exposiciones. Todo ello con el objetivo de defender los derechos de los consumidores siendo además pionera en el movimiento asociativo y en la lucha de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Por otro lado, la concesión de la Medalla de Oro a la hematóloga que está al frente de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital de Salamanca y profesora asociada de la USAL, María Victoria Mateos, se fundamenta en su brillante trayectoria que la sitúa como un referente mundial en el tratamiento del mieloma múltiple. Asimismo, siempre ha demostrado un firme compromiso con la ciudad y su Hospital Universitario. Mateos, lleva tres años consecutivos apareciendo en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España. En 2023 recogió el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación y ese mismo año fue pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca.