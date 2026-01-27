Largas colas por un paquete de lentejas y garbanzos en Gran Vía: "Estamos para apoyar a los agricultores"

La Gran Vía ha sido escenario de largas colas durante la mañana de este martes debido al reparto de paquetes de lentejas y garbanzos cultivados en Salamanca con motivo de las protestas del sector agrario.

En esta segunda jornada de reivindicaciones, profesionales salmantinos del sector de las legumbres y el cereal han expresado su disconformidad frente al tratado UE-Mercosur, expresando que estos productos provienen de países terceros sin cumplir con las normas de calidad a la que se tienen que enfrentar los profesionales españoles, teniendo también que lidiar con una "competencia desleal". Para demostrar a la ciudadanía que el producto local es de mejor calidad y para remarcar la importancia de no apoyar la importación de estos productos que se venden en los supermercados, han repartido lentejas y garbanzos producidos en tierras salmantinas.

El sector de las legumbres y el cereal se manifiesta en Gran Vía contra Mercosur

Este lunes en las protestas de los apicultores se repartieron también tarrinas de miel, que también congregaron frente a la Subdelegación del Gobierno a un gran número de consumidores para hacerse con uno de estos productos. Un primer reparto que ya ha permitido a las organizaciones agrarias hacer un primer balance: "La gente sí sabe lo que compra, lo que pasa que aquí manda don dinero. El consumidor va a un supermercado y ve unas lentejas a dos euros y no va a mirar si son de Cánada, solo va a mirar que llena la cesta de la compra. Las lentejas de la Armuña que nosotros traemos hoy aquí no creo que bajen de los cuatro euros. Creemos que sí hay consciencia, pero no hay sueldo ni capacidad para comer bien", declara José Manuel Cortes, presidente de Coag en Salamanca.

José Manuel Cortes, presidente de Coag en Salamanca | Andrea Mateos

Por su parte, uno de los hombres que formaban la cola han destacado que "estamos para apoyar a los agricultores", reconociendo que "viene mucho género de Marruecos que no es como el de aquí". Por su parte, otra mujer ha afirmado que "este sector es el más importante porque todos comemos de él. Si se acaba el campo se acaba todo". A mayores otra consumidora que hacía cola aseguraba a este medio que "el producto español es el mejor, pero el producto salmantino no se come. Está muy mal que tengamos que comer productos de otros países cuando tenemos el mejor aquí".

Largas colas por un paquete de lentejas y garbanzos en Gran Vía | Andrea Mateos

