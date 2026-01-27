Segunda jornada de protestas: los agricultores salmantinos alzan la voz contra Mercosur frente a la Subdelegación del Gobierno

Los agricultores salmantinos encabezan este martes 27 de enero la segunda jornada de protestas contra el acuerdo de la UE con Mercosur, los recortes de la futura PAC y la excesiva burocracia en el sector, además de otras problemáticas como el relevo generacional y la competencia con productos de peor calidad procedentes de países terceros sin garantías de calidad ni sanidad.

Los protagonistas de este segundo día de manifestaciones son profesionales del sector de las legumbres y el cereal que se han dado cita poco antes de las 12:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Gran Vía. Como disconformidad con la situación que está afrontando el sector, los presentes han derramado cereal en la calzada.

Los protestantes ya informaron de que este martes y el miércoles, que será cuando salga el sector de la patata, no habrá marcha y que las protestas se iban a concentrar únicamente frente a la Subdelegación del Gobierno, donde los profesionales, aparte de expresar sus principales problemáticas, han procedido a un reparto de legumbres, lentejas y garbanzos, donados por cooperativas con implantación en Salamanca, reiterando que son “productos de alta calidad” para que el consumidor aprecie la diferencia con otras legumbres vendidas en supermercados que proceden de países terceros que están poniendo en riesgo la agricultura local.

Un reparto que ha provocado largas colas formadas por ciudadanos de a pie, que en declaraciones a este medio, han expresado que "estamos aquí porque hay que apoyar a los agricultores que son los que están a disgusto con Mercosur", asegurando también que "de Marruecos viene mucho género que no es como el producto español" y que "el producto español es el mejor, el producto salmantino es el mejor y preferimos comer el de aquí que es el nuestro".

Los responsables provinciales de las OPAs han sido los encargados de dar información sobre estas protestas a los medios de comunicación sobre el desacuerdo con el acuerdo de Mercosur, la nueva PAC y la crisis que atraviesa el sector. Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca destaca que las legumbres y el cereal están teniendo un problema que cada vez se agrava más debido a acuerdos como Mercosur, así como la reducción de la PAC que están provocando que los cerealistas tengan produciones estables, perdiendo dinero. Delgado señala también que "no vamos a tener un relevo generacional, no va a ver gente que produzca esa mínima parte porque somos deficitarios los que estamos en activo. Necesitamos gente para el futuro".

Centrado en el desacuerdo frente a Mercosur expresa que "lo que vamos a conseguir cuando se abra el mercado de Mercosur, si sigue adelante, es que estos productos se dejen de producir aquí y vengan con otros condicionantes, lo que supondrá un perjuicio para el consumidor". Desde Asaja remarcan que la lucha "la estamos haciendo por el sector agrario y por los ciudadanos porque nosotros también somos consumidores".

Fernando Corrionero, ganadero y agricultor, miembro de Coag Salamanca, y con explotaciones en Sieteiglesias de Tormes y Beleña explica que la problemática actual del campo es que "no hay rentabilidad" por la importación de productos de otros países que no cumplen con las mismas normas de calidad que tienen que cumplir los profesionales españoles, ni tampoco se enfrentan a las mismas restricciones. Por ello, lamenta que "estamos abocados a una competencia desleal".

Corrionero también aclara las diferencias entre el producto local y el proveniente de países terceros: "El cultivo de los productos de aquí está totalmente regulado con todos los productos que se pueden utilizar, mientras que los productos que vienen de países como Mercosur utilizan productos fitosanitarios que aquí llevan prohibidos décadas".

José Manuel Cortes, presidente de Coag en Salamanca ha expuesto que "los cereales es un producto con el que llevamos tres años en crisis debido a la guerra de Ucrania, que ahora se agrava con el acuerdo de Mercosur". También ha relatado que "una de las características de los garbanzos y las lentejas que hoy estamos repartiendo es su método de producción que se seca al sol, no necesita ni secantes ni glifosatos que sí se usan sobre todo en Cánada".

Por su parte, el secretario general de UPA, Carlos Sánchez ha expresado que "los cultivos extensivos de secano, cereales sobre todo, es la mayor superficie de cultivo de Castilla y León, por encima del millón seiscientas mil hectáreas, y va a ser el sector más perjudicado con este acuerdo y por la nefasta PAC que nos quiere meter Europa". Por eso, subraya que con estas protestas "queremos denunciar lo mal que lo va a pasar el sector cerealista. Llevamos dos años de reivindicaciones, expresando lo mal que lo tratan las administraciones y lo mal que lo va a pasar", añadiendo que "en Castilla y León y Salamanca cultivamos sin cultivos transgénicos de los que se alimentan nuestros animales y todo lo que venga de América van a ser cultivos transgénicos. Queremos que la ciudadanía tome consciencia y consuma producto nacional y que no se permita la entrada de cereales de esos países que se cultiven con productos aquí prohibidos".

Las OPAs también han expresado que en la movilización con tractores de este jueves 29 de enero se preve la concetración de entre 300-400 tractores que recorrerán toda la capital desde el recinto ferial de La Aldehuela hasta concluir en la Gran Vía, frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se procederá a repartir una caldereta de carne y patatas "para hacer participe a la ciudadanía y que vean el producto tan bueno que se come aquí en Salamanca y ejemplarizar el producto que dejaremos de comer si el acuerdo de Mercorur acaba por llevarse a cabo".