Licitada la construcción, gestión y explotación del área de estacionamiento para autocaravanas en La Aldehuela

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha el proceso de licitación para adjudicar la concesión demanial destinada a la construcción, gestión y explotación de un área de estacionamiento para autocaravanas y furgonetas camperizadas. El nuevo espacio se ubicará en una parcela municipal de unos 4.000 metros cuadrados, situada entre la calle Cañada de La Aldehuela y el Camino Río Primera, junto al recinto ferial de La Aldehuela.

La concesión tendrá una duración de diez años, sin posibilidad de prórroga, y conlleva un canon mínimo anual de 300 euros. Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, la empresa adjudicataria deberá asumir la totalidad de los costes de construcción, así como la instalación de los servicios obligatorios para este tipo de áreas, conforme a la normativa de la Junta de Castilla y León.

El proyecto contempla un plazo estimado de dos meses desde la firma del contrato para la tramitación de permisos, elaboración de la documentación técnica y obtención de las licencias necesarias.

El área contará con capacidad para unas 50 plazas de estacionamiento destinadas a caravanas, autocaravanas y furgonetas cámper de distintos tamaños. Las instalaciones estarán equipadas con aseos, duchas, lavandería, videovigilancia, tomas de electricidad, máquinas expendedoras, puntos de recarga de agua potable y zonas habilitadas para el vaciado de aguas grises y negras.