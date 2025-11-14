La magia de la Navidad une a Salamanca y Ciudad Rodrigo que buscan atraer al mercado portugués

La atracción que Salamanca en Navidad ejerce con Portugal se verá reforzada este año gracias a la unión con Ciudad Rodrigo en la promoción de las dos ciudades en el país luso con la temática navideña. Carlos García Carbayo y Marcos Iglesias han sido los encargados de presentar en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, un proyecto que pretende incrementar el número de viajeros lusos que visitan nuestra provincia en estas fechas.

Ambos han destacado la oportunidad que surge de la cercanía con Portugal y el tirón de una campaña que se prolongará hasta el 6 de enero y que llegará a ciudades como Oporto, Coimbra, Averio, Guardia Viseu, Braganza y Lisboa. En un vídeo en portugués se promocionan tanto la programación de “Salamanca es Navidad” como “Ciudad Rodrigo estrella de la Navidad”.

Carlos García Carbayo ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento de Salamanca es superar el 1,7 millón de visitantes que del año pasado y seguir avanzando, tanto incorporando recursos como atrayendo turistas. De esa afluencia, solo en 2024 la capital recibió 43.258 visitantes lusos, un 16 por ciento de todos los turistas internacionales.

Electrificación de la vía férrea

El alcalde de Salamanca no ha perdido la oportunidad de pedir la electrificación de la vía férrea hasta la frontera. “Vendrían más visitantes de Portugal si la electrificación, pendiente desde hace cinco años culminara, así como se pusiera en marcha el ramal por Ciudad Rodrigo”, ha asegurado. Por su parte, Marcos Iglesias también ha pedido la mejora de la autovía en el tramo entre la capital y Miróbriga.

Carbayo ha incidido en que esta campaña da un paso más a la promoción de la Navidad después del éxito del año pasado donde tanto Salamanca como Ciudad Rodrigo se posicionaron “de manera muy destacada en el turismo navideño gracias a una apuesta muy clara por una decoración singular en escenarios monumentales y un programa de actividades muy completo”.

Marcos Iglesias ha destacado la importancia de esta sinergia que une dos ciudades marcadas por la piedra dorada y ha destacado la treintena de actos con los que el Ayuntamiento ha completado el programa navideño de este año, que arrancará el 5 de diciembre con el encendido de las luces y el 6 con fuegos artificiales.