Majedeh Bozorgi, activista iraní en Salamanca: "Pienso en los estados que no apoyan nuestra revolución. Cuando el régimen islámico de Irán les amenace con sus armas nucleares, será cuando nos recuerden"

El pasado viernes, 16 de enero, decenas de iraníes salieron en Salamanca a las calles en pro de ser escuchados y de visibilizar la situación que está viviendo su país natal y su patria. Según están informando diferentes medios de ámbito nacional e internacional, se cuentan por miles los fallecidos en unas protestas que comenzaron hace menos de un mes y que, de momento, no parece que tengan fin.

Majedeh Bozorgi, activista iraní y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha explicado qué es lo que se está viviendo en su país, con sus hermanos luchando en las calles por la libertad y alzando la voz por todas esas personas que ya no pueden hacerlo.

En esta entrevista concedida a SALAMANCA24HORAS ha expuesto la situación de cada una de las familias, donde muchas de ellas lloran las pérdidas de más de 16.000 personas, como se exponían en diferentes diarios como ‘The Times’.

Asimismo, destacar que muchos de los iraníes han salido a las calles por Reza Pahlavi, que ha animado a protestar en todos los puntos del mundo para así alzar la voz por los habitantes de su nación y que no se invisibilice.

Pregunta.Primeramente, ¿qué te parece si explicamos cuál es la situación que se está viviendo en Irán actualmente?

Respuesta.A lo largo de 47 años hemos estado luchando contra el régimen islámico, desde la famosa Revolución de 1979. Antes de hablar sobre lo que ocurre en la actualidad, destacar que las mujeres siempre han sido las primeras en salir a protestar, consiguiendo unos derechos básicos que más tarde nos ha quitado el régimen islámico. A lo largo de los años hemos tenido otras protestas como la de 2009, 2017, 2019, 2022 y la de ahora. Nunca hemos tenido una protesta tranquila porque el régimen nos oprime si lo intentamos. Esta protesta es muy distinta, porque siempre ha tenido una razón específica, pero esto ya no es simplemente una protesta sino que es una revolución.

P.¿Y allí que se está viviendo?

R.Pues en dos días han muerto 12.000 personas e incluso ‘The Times’ ha publicado el pasado domingo que han matado a más de 16.500 personas con más de 30.000 detenidos en menos de tres semanas. No solo eso, sino que también han atacado hospitales, secuestrando a los médicos y cometiendo crímenes de Lesa Humanidad. Ahora mismo, además, si la gente no está en las calles es porque todo está militarizado. A las cuatro tienes que estar en casa y no puedes salir porque sino te matan.

P.¿Y cómo están siendo las protestas en otros lugares?

R.Salamanca es una ciudad pequeña y al final mucha gente no sale por miedo. Pero en Toronto han salido más de 115.000 iraníes a las calles, en Vancouver han salido también muchas miles de personas, pero en Salamanca entiendo que vinieran pocas personas porque es una ciudad muy pequeña. Al final si alguien protesta por ejemplo en Toronto, entre tanta gente no se le llega a identificar pero aquí sí.

P.Y desde lejos, para poder hablar con vuestro familiares en Irán, ¿cómo hacéis?

R.Desde hacía días no podía comunicarme con mi familia y nadie podía hacerlo porque cortaron todo. Nosotros siempre decimos que cuando no hay internet es porque la sangre está corriendo, y hace tan solo unos días que podemos llamar directamente desde un fijo. Pero poquito tiempo y ya está.

P.Para saber que están bien y ya está, ¿no?

R.Eso es. Simplemente les he dicho ‘¿estáis vivos?’, me han respondido un ‘sí’ y ya está. Pero también sé que han matado a otros tantos jóvenes. Con esto, también hay que decir otra cosa, si los Estados no ayudan, la historia no lo va a olvidar.

P.¿Y cómo vivís y cómo afecta el conflicto a las personas iraníes que estáis fuera del país?

R.En esto da igual donde vivas, si eres iraní sientes que nuestra tierra es como nuestra madre. Incluso mucha gente que vive fuera y sus familiares están fuera de Irán lo pasan muy mal por la empatía con la gente que está dentro. Estamos frente a un régimen islámico que una vez que no gobiernen, tendremos paz.

P.¿También hay que diferenciar entonces entre lo que es la fe islámica y el régimen islámico verdad?

R.No estamos en contra de los musulmanes, estamos en contra del islam político. Irán es un país musulmán donde no se puede hablar de libertad. Queremos dejar claro que no estamos enfrentándonos a los musulmanes, sino que queremos vivir en libertad.

P.¿Entonces hablamos de querer utilizar la religión para sus propios fines?

R.Quieren expandir su ideología. En este momento pienso en los Estados que no apoyan nuestra revolución, porque cuando el régimen islámico les amenace con sus armas nucleares, será cuando nos recuerden. Nosotros desde ya estamos diciendo que son peligrosos para todo el mundo. Que se acuerden de estos momentos.

P.Quiero también diferenciar las dos izquierdas que se están dando en la actualidad en cuanto a las revoluciones de Irán, donde por un lado se apoya pero por otro se critica, ¿nos podrías explicar qué ocurre?

R.La izquierda de los años setenta nunca asumió la responsabilidad de esta revolución de 1979. Las personas que en aquel momento dedicaron todos sus esfuerzos a atraer a los países occidentales y orientales con el fin de derrocar el sistema monárquico en Irán, hoy sostienen que Reza Pahlavi y aquel sector de la población iraní que solicita ayuda de Estados Unidos para reprimir el brazo militar del régimen son traidores a la patria y peones del colonialismo. En 2026, viven en un mundo paralelo: siguen anclados en la década de 1970, aún combatiendo a los Pahlaví, y han olvidado los crímenes del régimen islámico y las prioridades fundamentales del pueblo iraní, sino que Reza Pahlavi quiere apoyar a la gente a transicionar hacia una democracia real. Si Irán tiene 90 millones de personas, la mayoría está gritando el nombre de Pahlavi.

P.¿Crees que en Europa se entiende bien lo que está pasando en Irán o miran para otro lado?

R.Justo hoy hablaba de eso. España es miembro de las Naciones Unidas y tiene poder para hacer algo, pero todavía no he escuchado que hicieran nada. Eso sí, yo como residente en España agradezco todo lo que me han dado, porque vine como estudiante y me han dado un espacio para estudiar y para hablar sobre los Derechos Humanos. Como residente, quiero pedir al estado español que convoque reuniones al respecto con las Naciones Unidas. Eso sí, todos los países tienen que actuar en conjunto contra el dictador más cruel del mundo.

P.¿Cómo ha impactado el conflicto a las mujeres en particular?

R.Las mujeres siempre hemos tenido un papel muy importante en la lucha. En 2022, por ejemplo, fue por las mujeres y para quitarse el hiyab, pero también he de decir que los hombres siempre nos han apoyado. En la cultura persa los hombres y las mujeres somos iguales, y este régimen islámico no lo ve así. Es más, están llegando a ejecutar a más hombres que mujeres, pero todos estamos saliendo juntos. Hay otra cuestión que me llama la atención al respecto, en las fotos solo aparecen hombres y no aparecen mujeres.

P.¿Dónde crees que pueden estar entonces?

R.Me da miedo pensarlo, pero en las protestas las mujeres están con los hombres para lograr una democracia y ser libres. La gente de Irán está protestando por su dignidad y su libertad. No vamos a rebajar sus denuncias y demandas.

P.Por último, ¿cómo puede ayudar la gente en vuestra lucha?

R.Siendo nuestra voz. Con activismo y desde los diferentes gobiernos. Tenemos que hablar sobre Irán y no olvidarnos del pueblo. Si no lo hacen, la historia recordará como fue la revolución de Irán, con personas reprimidas mientras las instituciones nacionales permanecían en silencio.