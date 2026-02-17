Mandan a reparar el arco de la escultura de Xu Hongfei de la Plaza Mayor

En la mañana de este martes, operarios del Ayuntamiento de Salamanca han retirado el arco de la escultura del artista Xu Hongfei instalada en la Plaza Mayor desde el pasado jueves, con el fin de proceder a su reparación.

Está previsto que, una vez restaurado el elemento, el arco vuelva a colocarse en su ubicación original este mismo miércoles.

Cabe recordar que el domingo a primera hora de la mañana la escutura fue vandalizada afectando al punto de unión entre la mano y el arco de la figura. Por lo que este martes se ha procedido a la retirada del elemento para su restauración.

Los autores de estos desperfectos tendrán que costear los daños, pero también se enfrentarían a una sanción por una infracción a la ordenanza municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana. Fuentes municipales apuntan a que, en caso de que fuera leve, se contempla una multa de hasta 750 euros, pero de considerarse como una infracción grave podría ascender hasta 1.500 euros; y hasta 3.000 euros, de ser muy grave.

Dicha escultura es una obra dedicada al Caballo de Fuego que supera los dos metros de altura y que se puede visitar hasta el 1 de marzo en la Plaza Mayor.