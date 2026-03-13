Mañueco apela a la valentía y al futuro de cara al domingo: "Vamos a dar una lección de mesura, centralidad y estabilidad a España"

Alfonso Fernández Mañueco ha elegido su tierra, Salamanca, para finalizar la campaña electoral de cara a las elecciones que se celebrarán este domingo, 15 de marzo. Unas fechas señaladas en el calendario de la región y donde se dictaminará el futuro de los próximos cuatro años en Castilla y León.

Y es que la cuenta atrás está llegando a su fin, a apenas unos minutos de que comience la jornada de reflexión y, por ende, los salmantinos y los castellanoleoneses ultimen sus pensamientos para saber a quién dirigirán su papeleta y voto.

Arropado por todo el grupo popular de la provincia de Salamanca, donde han acudido cientos de afiliados, un Mañueco sonriente y seguro confíaba en su reelección como presidente de la Junta de Castilla y León para así llevar a cabo su programa electoral en el que se incluían 1.000 medidas para todos los grupos sociales que viven en la región.

En el acto que se ha celebrado en la capital del Tormes ha referenciado a los diferentes pilares básicos que han ido mejorando con el paso de los años, entre ellos la Sanidad y la Educación, donde también ha hecho hincapié en que Castilla y León está entre las mejores comunidades de España, además de exponer que pretende seguir siéndolo.

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos García Carbayo, participan en el acto de cierre de la campaña electoral en Salamanca

Más tarde, sería Carlos García Carbayo, presidente del Partido Popular en Salamanca y alcalde de la capital del Tormes, el primero en tomar la palabra de lo que iba a ser una gran noche: "Somos el mejor partido político y la tercera mejor comunidad para vivir de todo el territorio nacional", además, ha querido destacar el orgullo de que sea Mañueco el que encabece la formación en Salamanca con otro punto clave con el que se ha dirigido al cabeza de lista: "No dudes que miles de salmantinos te votarán".

El alcalde no ha querido olvidarse de los salmantinos durante la campaña electoral, agradeciendo el cariño y sintiéndose "arropados desde el primer día". Por otro lado, también ha destacado el papel de los 1637 apoderados que estarán a lo largo y ancho de la provincia de Salamanca.

En cuanto a las certezas, el eslogan de toda la campaña y que no podía faltar en el cierre de campaña, en la primera de ellas ha expuesto que "Mañueco es el único candidato capaz de gobernar Castilla y León", además de poner sobre la mesa el papel de la Sanidad, la Educación y la inserción de las mujeres en el mercado laboral. También ha añadido el número de inversiones donde "nunca se han recibido tantas como con el Gobierno de Mañueco", con 121 millones de euros entre las que se incluye el Puerto Seco, el nuevo hospital o los centros de salud como el de Santa Marta y los futuros en la capital.

En la tercera certeza, ha indicado que "se necesita un Gobierno fuerte que traiga prosperidad y una mejor calidad de vida a los salmantinos". Por otro lado, no se ha olvidado del bono nacimiento, el bono de los gimnasios o el carnet de conducir gratuito, exponiendo que el resto de partidos políticos "no han conseguido" un programa electoral como el del Partido Popular. La PAC también ha sido clave, destacando que se seguirá trabajando en ello para que la gente del medio rural pueda asentarse durante más años en sus tierras natales.

También ha tenido palabras para Óscar Puente y Sánchez, donde "estamos sometidos a su abandono", según Carbayo, destacando que "no invierten en Salamanca". Entre las reivindicaciones finales ha estado otra de las que más han solicitado: "Pon más trenes y poneos a trabajar". No han querido olvidarse de VOX, indicando que "a Castilla y León se viene a trabajar" y no "a estar pendiente solo del programa electoral".

El propio Carbayo ha finalizado alentando a los salmantinos a votar por el PP: "Que voten por nuestra tierra, que voten por Alfonso Fernández Mañueco y que voten por el Partido Popular. Vamos Alfonso, vamos Partido Popular de Salamanca y el domingo a ganar, a ganar y a ganar".

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos García Carbayo, participan en el acto de cierre de la campaña electoral en Salamanca

Más tarde, sería el turno de Mañueco comenzando con sus orígenes charros y donde "su vida es Salamanca". Arrancaba haciendo referencia directa al domingo: "Después del 15 de marzo, seguiremos estando aquí. Nos merecemos un proyecto de futuro, y el domingo, lo que hay no es una votación cualquiera porque somos el corazón de España. Vamos a ganar las elecciones y vamos a ganarlas dando una lección de mesura, centralidad y estabilidad a España".

No ha querido olvidarse que si ganan "habrá Gobierno y habrá presupuestos, sin que nos bloqueen el PSOE y VOX". Al igual que su compañero de partido, Mañueco ha hecho referencia a lo que se merece el medio rural de Castilla y León, indicando la primera de las piedras de lo que serán todos sus objetivos, el de "que la región pelee contra los mejores porque tenemos recursos e historia" y "porque las cosas se arreglan votando y los problemas se solucionan votando".

No se ha olvidado del presidente del Gobierno de España, del ministro de Transportes o de todos los representantes nacionales, donde "cada voto que no sea para el PP, es un éxito de Sánchez", además de indicar que quieren estar del lado de todas las familias frente "a partidos que sueltan eslóganes al azar".

Las encuestas también han tenido protagonismo, indicando que "nadie se fie de ellas porque las únicas que hablan son las urnas". Además, ha lanzando un mensaje a la formación que amenaza sus votos: "Para que sirve Vox en Salamanca y en Castilla y León si no son capaces de luchar contra el sanchismo".

Por último, ha lanzando un mensaje de aliento para los salmantinos: "Es el momento de los valientes". Con un fin de su discurso que no podía ser otro que su eslogan de cara al domingo con un: "Para Salamanca, certezas".