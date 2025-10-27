Mañueco confirma que mantiene marzo como fecha para las elecciones “pase lo que pase salvo que convoque Sánchez”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ratificado este lunes por la tarde su intención de que las elecciones autonómicas en la Comunidad se celebren en marzo de 2026, tal y como estaba previsto, siempre y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no adelante las elecciones generales.

En declaraciones al programa 'La brújula' de Onda Cero, Mañueco explicó que, en caso de comicios nacionales anticipados, él también adelantaría las elecciones en Castilla y León para evitar que los ciudadanos tengan que "votar dos veces en poco tiempo". Sin embargo, el presidente descartó convocar los comicios para el 21 de diciembre, a pesar del anuncio de adelanto electoral en Extremadura por parte de su compañera de partido, María Guardiola.

Mañueco defendió la decisión de la presidenta extremeña como un acto de "mujer valiente y de palabra", pero marcó distancias con la situación en Castilla y León. A diferencia de Extremadura, donde el proyecto de cuentas ya ha sido rechazado, en Castilla y León el presupuesto está aún "en fase de negociación".

El presidente defendió firmemente el proyecto de presupuestos de su gobierno, destacando medidas como la duplicación del bono de natalidad; el incremento del apoyo al bono infantil; un nuevo bono de apoyo a los autónomos; o el refuerzo del operativo anti incendios.

Mañueco reclamó a la oposición "altura de miras" y una "capacidad real de negociación" para aprobar las cuentas. No obstante, recalcó que, con presupuestos aprobados o no, la celebración de los comicios en el tercer mes del año es lo "razonable", ya que es cuando la legislatura agota su plazo.

En cuanto al operativo anti incendios, el presidente recordó que algunas de las mejoras anunciadas no dependen de la aprobación presupuestaria, ya que se pueden "cambiar los mecanismos de la administración" para extender la operatividad anual y facilitar la conversión de trabajadores del sector privado al público en los próximos tres años.

Preguntado sobre el crecimiento de Vox en encuestas, Mañueco quiso diferenciar el panorama nacional del autonómico, señalando que la formación de Abascal en la Comunidad tiene "problemas graves" tras la marcha de "alcaldes, concejales, diputados provinciales y dos procuradores autonómicos", además de la dimisión de su anterior líder autonómico, y que actualmente "no tienen candidato".

Mañueco criticó que Vox esté más preocupado por "atacar al PP y hacer la pinza con el PSOE" en Castilla y León, llegando a aprobar "leyes chapuceras y facilitando la aprobación del modelo educativo" de los socialistas.

Finalmente, y ante la ruptura del acuerdo entre PSOE y Junts anunciada por Carles Puigdemont, Mañueco manifestó su "máxima confianza y mi respaldo" al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en cualquier decisión que tome respecto a una posible negociación de una moción de censura.