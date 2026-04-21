Mañueco ensalza en los Premios Castilla y León a Proyecto Hombre por su apoyo a los más vulnerables y a sus familias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido la entrega de los Premios Castilla y León 2025 en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ha defendido una política basada en el respeto, el diálogo y los acuerdos para garantizar estabilidad y certidumbre durante la legislatura.

Durante su intervención en esta 42ª edición, Mañueco ha apelado a las fuerzas políticas a alcanzar consensos tras las elecciones autonómicas, subrayando la necesidad de construir un proyecto común desde el interés general. Asimismo, ha reivindicado una financiación autonómica justa y ha puesto en valor el crecimiento económico de la Comunidad, con más empleo, menor presión fiscal y avances como la gratuidad educativa de 0 a 16 años o el transporte gratuito con la tarjeta Buscyl.

Reconocimiento con vínculo a Salamanca

Uno de los premios más destacados ha sido el concedido a Proyecto Hombre Castilla y León, distinguido con el galardón a los Valores Humanos y Sociales por su labor en la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones.

El reconocimiento fue recogido por Manuel Muiños, presidente nacional de la Asociación Proyecto Hombre y figura clave en Proyecto Hombre Salamanca.

El jurado ha valorado especialmente la trayectoria de Proyecto Hombre en la Comunidad desde los años noventa, su trabajo con las familias y su capacidad de adaptación a nuevos desafíos como las adicciones sin sustancia, incluyendo el juego o el uso de pantallas. El galardón se concede de forma compartida a las cinco entidades que integran la red en Castilla y León: la Fundación Alcándara (Salamanca), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Fundación Candeal (Burgos), la Fundación CALS (León) y la Fundación Proyecto Joven (León), todas ellas reconocidas por su trabajo altruista en favor de la dignidad, integración y calidad de vida de las personas con adicciones.

Durante su discurso, Mañueco quiso poner en valor expresamente esta labor, destacando “el enorme y altruista trabajo” de las cinco fundaciones y agradeciendo “su generosidad, su historia llena de retos, ilusión, esperanza y compromiso con los más vulnerables y sus familias”. Asimismo, subrayó “la compañía, la acogida y el apoyo” que ofrecen a las personas con adicciones, ayudándolas a recuperar su dignidad, desarrollar su capacidad de crecimiento y reconstruir su proyecto de vida, calificando esta tarea como “una labor impagable”.