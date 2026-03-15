Mañueco gana las elecciones de Castilla y León con mejores resultados que en 2022

Mañueco a la espera de las votaciones de las Elecciones Autonómicas de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha ganado las elecciones de Castilla y León de este 15 de marzo con mejores resultados que en los anteriores comicios autonómicos. Mañueco sale reforzado, al igual que el bipartidismo, y alcanza los 33 procuradores, dos más que en el año 2022.

Con 30 escaños ha subido también el PSOE de Carlos Martínez, segunda fuerza más votada, mientras que Vox, del que quizá se esperaba un mayor crecimiento, solo ha ganado uno respecto a las elecciones anteriores.

Como cuarta fuerza más votada se ha mantenido UPL, que a pesar de no conseguir el 5 % deseado de voto para la creación del grupo político, sí que ha igualado los tres procuradores de 2022.

Para cerrar el arco político de las Cortes, Por Ávila se mantiene con uno, mientras que Soria Ya se ha convertido en la gran derrotada de los localistas, perdiendo dos procuradores respecto a 2022.

Otras fuerzas que estuvieron presentes en la última legislatura, como Ciudadanos o Podemos, no han conseguido representación.

En la provincia de Salamanca se han calcado los resultados que en los anteriores comicios, con cinco procuradores para el Partido Popular, tres para el PSOE y dos para Vox.