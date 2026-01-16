Comienza a funcionar para todo el público el ascensor de las escaleras de ‘La Riojana’

Desde este viernes, 16 de enero, todos los salmantinos y visitantes que lo necesiten pueden usar el ascensor que sirve para superar la barrera arquitectónica de las escaleras de ‘La Riojana’.

Durante la mañana se han estado realizando las últimas pruebas y el dispositivo ha funcionado correctamente, pese a que ha habido un pequeño fallo que ha mantenido el ascensor parado con cinco personas en su interior durante un corto periodo de tiempo, ya que los técnicos lo han desploqueado casi de forma inmediata. Antes de este incidente, se habían realizado ya 200 viajes.

Ascensor colocado en la Gran Vía

Cabe recordar que la infraestructura tiene un horario de uso que discurre desde las 7:30 hasta las 23:00 horas, tras decidir el Ayuntamiento de Salamanca cerrarlo durante la noche para evitar problemas de vandalismo.