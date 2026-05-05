Así marchan las obras que renovarán las urgencias del hospital de Salamanca

Desde este lunes 4 de mayo, la sala de espera del Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca presencia un cambio de imagen gracias al cual el recinto contará con un mayor espacio, donde podrán ubicarse más asientos. Así, los trabajadores se ponen en marcha con el fin de cumplir una mayor demanda de necesidades asistenciales.

Actualmente se están llevando a cabo las labores de la primera de las cuatro fases en las que consistirá el proyecto, cuyo plazo estimado es de cuatro meses, tal y como han informado fuentes del CAUSA, y se llevará a cabo con una actuación de 388 metros cuadrados y un presupuesto cercano a los 350.000 euros.

Obras en el Hospital universitario de Salamanca | S24H

Además, nueva obra que comienza permitirá que los pacientes se cataloguen por patologías, gracias a una división que consistirá en dos áreas diferenciadas, facilitando así las atenciones en momentos de demasiada afluencia.