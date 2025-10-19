Una marea rosa inunda Salamanca: sale a la calle la XI Marcha Solidaria contra el Cáncer

Un año más, Salamanca se convierte en el escenario del compromiso social: este domingo se ha celebrado la XI Marcha Solidaria contra el Cáncer. Una cita que, en cada edición, reúne a miles de personas en nombre de la ayuda a los pacientes oncológicos.

Además, en esta ocasión, tal sonada cita ha coincidido con el 19 de octubre, el día que busca visibilizar el Cáncer de Mama, una afección en la que aún queda mucho por hacer. Por ello, la marea solidaria que este domingo ha inundado la capital charra lo ha hecho vestida de rosa, el color siempre relacionado con este tipo de cáncer.

La marcha, que ha arrancado a las 10:30 horas en la Iglesia nueva del Arrabal, tiene como objetivo no solo recordar a la sociedad, un día más y con mucha fuerza, la existencia del cáncer y sus consecuencias, sino que también quiere suponer un impulso en su lucha contra la enfermedad. Así, todo lo recaudado con este evento contribuye tanto a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la AECC, como a mantener su cartera de servicios gratuitos dirigidos a pacientes y familiares; esto incluye atención psicológica, acompañamiento social y orientación médica.

Hace unas semanas, durante su presentación el pasado 7 de octubre, Ángel Losada, presidente de la AECC en la provincia charra, defendió “Salamanca cuenta con un ecosistema de innovación que no es casual. Aquí conviven investigadores, clínicos, instituciones, asociaciones y ciudadanía que comparten principios comunes y trabajan de forma coordinada. Es por eso que el World Cancer Research Day se ha celebrado este año en Salamanca”.

Pero el cáncer va más allá de la investigación y requiere de la implicación de toda la sociedad, algo en lo que también hizo hincapié Losada: “El modelo que necesitamos para afrontar este reto se basa en la cooperación. Y eso es justamente lo que estamos construyendo en Salamanca. Aquí no sobra nadie". He ahí la importancia de eventos como este.