Este martes se aprueba el nuevo SMI hasta los 1.221 euros y de carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, firmará este lunes, 16 de febrero, con CCOO y UGT la subida del salario mínimo interprofesional en un 3,1 por ciento, lo que se traduce en 1.221 euros al mes y un total de 17.904 euros al año en catorce pagas.

Esta medida se aprobará este martes en el Consejo de Ministros y será de carácter retroactiva, contabilizando desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, según han informado fuentes del Ejecutivo a Europapress.

De este modo, aumenta en 37 euros al mes y en 518 euros al año el importe vigente de 2025, que se situaba en los 1.184 euros al mes y los 16.576 euros anuales.

Asimismo, cabe destacar que de esta medida se beneficiarán un total de 2,5 millones de trabajadores, firmado únicamente con sindicatos y sin llegar a ningún acuerdo con la patronal de empresarios.

Por otro lado, también han indicado que la subida del SMI “no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores al SMI”.

Eso sí, tendrán que ser modificados los contratos privados inferiores en su conjunto y en el cómputo anual al importe del salario mínimo interprofesional en 2026 para asegurar la percepción del mismo.

También han dejado clara una de las cuestiones que más preocupaban a los trabajadores: “Aunque el Gobierno y los sindicatos han acordado, como parte de su pacto para subir el SMI de 2026, reformar las reglas de absorción y compensación para que la subida del SMI no se diluya alterando los pluses que pueden cobrar los trabajadores, esta reforma se hará en otro Real Decreto distinto, aprovechando la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de salarios mínimos”.