Los médicos inician este lunes una nueva semana de huelga en toda España

Los médicos y facultativos de toda España están convocados desde este lunes, 27 de abril, a una nueva semana de huelga nacional, la tercera en lo que va de año, para rechazar el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y exigir un marco propio de regulación profesional, según ha recogido Europa Press.

La protesta, que se prolongará hasta el 30 de abril, ha sido convocada por el Comité de Huelga, integrado por organizaciones como la Confederación Española de Sindicatos Médicos y otros sindicatos autonómicos. El paro llega tras el fracaso de las negociaciones mantenidas en las últimas semanas, en las que no se ha logrado un acuerdo que evite las movilizaciones.

El conflicto tal y como ha informado EP se ha intensificado después de que la ministra Mónica García cancelara una reunión prevista con los sindicatos, a los que acusa de incumplir lo pactado. Por su parte, el Comité de Huelga denuncia la falta de propuestas concretas por parte del Ministerio y ha llegado a pedir la dimisión de la ministra.

Entre las principales reivindicaciones, según recoge Europa Press, los médicos reclaman un Estatuto propio que reconozca su formación y responsabilidad, así como mejoras en las condiciones laborales. Entre ellas, una jornada de 35 horas, una clasificación profesional acorde a su cualificación y un modelo de jubilación más flexible.

Además, el intento de introducir a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como mediadora en el conflicto también ha generado rechazo por parte de los sindicatos, que consideran que no garantiza la neutralidad necesaria.

Durante esta semana se prevén concentraciones y movilizaciones en distintos puntos del país, con especial intensidad el miércoles