Reuniones en secreto y servicios mínimos en los juzgados: claves de un posible final de la huelga médica

Desde hace meses los médicos llevan movilizándose para pedir unas condiciones dignas en lo laboral, lo que se traduciría en mejoras en lo personal para poder tener una correcta conciliación familiar. Además, habría que tener en cuenta que se pretenden eliminar las guardias de 24 horas, además de ser introducidos en una nueva categoría profesional por encima del resto de sanitarios.

Las consecuencia de las numerosas huelgas no solamente se han hecho notar en el bolsillo de los facultativos que la han realizado, sino también en los pacientes y en las lista de espera, lo que ha llevado a la propia Junta de Castilla y León a trasladar de lo público a lo privado, tan solo en Salamanca, un total de 1080 intervenciones quirúrgicas.

Antes las últimas huelgas habidas y por haber en relación a Salamanca y al territorio nacional, no se puede pasar por alto otra de las problemáticas, en donde los Sindicatos de Ámbito, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato de Enfermería SATSE y USO no apoyan a los médicos en su causa, firmando un Estatuto Marco en el que se incluía a todo el personal sanitario.

Reunión con mal comienzo

Hace quince días se conocía la noticia de que los sindicatos médicos de la huelga, que conforman el Comité de Huelga, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), se ‘levantaban de la mesa’ de negociación al no ver oportuno la figura de un mediador, un hecho que hacía que la esperada reunión entre Ministerio de Sanidad y facultativos empezará con muy mal pie.

Quince días después, y en secreto, se han reunido con total discreción, según han confirmado desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos de Salamanca y su presidente, Ángel Bajo, donde “el comité de huelga pide concreción y que se pongan todas las cosas por escrito”.

Además, ha destacado mucha positividad en cuanto al encuentro, donde a pesar “de no haber ninguna negociación, han dado muestras de dejar todo por escrito y seguir negociando. Lo malo es que aún no hay datos suficientes para desconvocar la huelga”.

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Ante las primeras reuniones del fin de la huelga, el Ministerio de Sanidad quiso implantar la figura de un mediador por parte de los POP, la Plataforma de Organización de Pacientes, viendo esta medida desacertada al no contar para ello con con los facultativos y así garantizar que estuvieran de acuerdo ambas partes.

Ángel Bajo ha indicado que “cuando hay mediadores, se admiten por ambas partes, porque cuando existe un mediador es porque hay un plan sobre la mesa. No tenemos nada en contra de ellos, pero es una agrupación de pacientes impuesta por la ministra de Sanidad y nosotros les advertimos que si iban a estar, nosotros nos levantábamos”.

Desde que se produjera este desafortunado desencuentro, se han llegado a reunir otras cuatros veces, en secreto, pero las malas noticias se seguirán dando debido a que “no se dan las circunstancias para desconvocar la huelga, nosotros queremos seguir en esta línea y todo lo que está hablando lo tienen que poner por escrito”.

Huelga del 27 al 30 de marzo: posponer citas y suspender cirugías

Como ha pasado en otras ocasiones, la huelga médica causará estragos en las citas médicas y en los quirófanos, teniendo que suspenderse muchos procedimientos ante la futura falta de médicos al cubrirse únicamente los servicios mínimos (además de los facultativos que decidan no realizar huelga).

Ante esto, el propio presidente de CESM ha explicado que “posponer las cirugías es un asunto colateral de la huelga y aumentará la lista de espera. No se podrán reprogramar todas las cirugías porque es ilegal, por lo que habrá que ponerlas a mayores. Ni con todo eso, se dará abasto para reducir las listas de espera”.

En los últimos días, por este motivo, la Gerencia de Salud de Castilla y León en Salamanca, ha adjudicado el traspaso de cirugías de la pública a la privada para así reducir las listas de espera provocadas por las movilizaciones.

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El propio Bajo ha indicado que “nosotros queremos que se haga todo en la pública y somos conscientes de que hay limitaciones. Pero se tienen que reprogramar todas y no puedes quitar unas por poner otra”.

Posible acuerdo tras meses de huelga médica

El sindicato médico tiene claro que “todos los actores tienen que poner de su parte”. Eso sí, el presidente de CESM ha indicado que “espero y deseo que todos los actores actúen con más criterio. El ministerio de sanidad está siendo un sectario al máximo y alguien le tendrá que explicar que eso es lo que no queremos, a la señora ministra”.

Servicios mínimos, de nuevo a los juzgados

Ángel Bajo, hace tan solo un mes, explicaba que denunciaron ante los juzgados los servicios mínimos impuestos por la Junta de Castilla y León, un hecho que se encontraba aún en los tribunales pendiente de resolución.

En esta ocasión se ha vuelto a dar la misma situación: “Los servicios mínimos los tenemos denunciados y a la espera de la resolución judicial. Pusimos un recurso de una cautelar para que se suspendieran y no fue admitida. Estamos en espera de que los recursos que están de antes tengan algún resultado”.