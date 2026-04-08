Mal comienzo para la reunión de este miércoles entre Sanidad y médicos para evitar la huelga mensual

No podría comenzar de peor forma la reunión que iban a mantener el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos de España, y es que a pesar de que este miércoles, 8 de abril, se iban a retomar las negociaciones, parece que en el caso de los facultativos, no están de acuerdo en la figura de un mediador.

En este caso, el papel recae sobre la POP, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, donde tendrán la figura de mediador para tener una valoración externa sobre el asunto a tratar, nada más y nada menos que el Estatuto Marco que rechazan los médicos y en donde se pide, de una vez por todas, un Estatuto Médico en el que se puedan regir los profesionales sanitarios.

Además, el Comité de Huelga que irá a negociar este asunto está compuesto por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La razón de las protestas de los médicos se debe a que consideran que está decisión ha sido de manera unilateral, por lo que ven como "improcedente la atribución a una organización de pacientes de una función de mediación/observación en un conflicto en el que dicha organización es parte afectada", como recoge Europapress.

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Del mismo modo, los propios facultativos han indicado que "cualquier atribución de funciones de mediación o interlocución debe ir acompañada de garantías tales como la neutralidad efectiva, el reconocimiento por ambas partes y la capacitación específica en resolución de conflictos exclusivamente laborales".

Ante esto, se produce un mal comienzo para poder lograr el fin de las futuras huelgas médicas que se darán en Salamanca y en el resto de España, anulando citas médicas, operaciones y consultas y posponiendo las mismas para el futuro, lo que tambi´ñen supondrá un colapso para la sanidad española.