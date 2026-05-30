Nuevo taller gratuito sobre educación canina para el 5 de junio en Salamanca

Un nuevo taller gratuito sobre educación canina aterrizará en Salamanca el próximo 5 de junio para fortalecer el vínculo y la colaboración mediante juegos, con paseos relajados y trabajando la motivación del animal.

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Habrá una sesión teórica online para este día 5 de 19:00 a 21:00 horas y varias prácticas para los sábados 6, 13 y 20 de junio, que se celebrarán en el merendero de La Aldehuela en dos grupos: uno será en horario de 16:45 a 18:00 horas y otro de 18:15 a 19:30 horas.

Para participar hay un máximo de inscripciones para cinco perros por cada grupo, que se pueden realizar mediante este enlace; además cada perro podrá participar en un solo grupo.

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Los perros que participen no deben tener problemas graves de reactividad/agresividad con otros perros ni con las personas. Será también necesario el uso de correa con un mínimo de dos metros y no se usarán collares de pinchos, ahorque o similares.