Alrededor de 3.000 aspirantes se examinan para acceder a los cuerpos Auxiliar y Administrativo de la Junta en Salamanca

La Junta de Castilla y León celebra este sábado, 30 de mayo, las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso libre por oposición, en los cuerpos Auxiliar y Administrativo de la Administración General de la Comunidad. En total, están convocados 16.127 aspirantes, que realizarán sus exámenes en todas las provincias de la Comunidad. De ellos, 3.039 personas intentan acceder a estos puestos en la provincia de Salamanca.

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Estas pruebas, convocadas por Resolución de 7 de enero de 2026, van a permitir cubrir 362 plazas del Cuerpo Auxiliar y 191 plazas del Cuerpo Administrativo. Del total de plazas, 479 corresponden al turno general y 74 están reservadas al cupo de personas que tienen una discapacidad.

Tal y como ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “estas convocatorias reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León con el fortalecimiento de unos servicios públicos modernos, eficaces y cercanos, contribuyendo a mejorar la atención que reciben los ciudadanos en toda la Comunidad”.

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En el caso del Cuerpo Auxiliar, están convocados 10.341 aspirantes, cuyas pruebas se celebran en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En este proceso, 317 plazas corresponden al turno general y 45 al cupo de personas que tienen una discapacidad. En Ávila se examinarán 765 aspirantes; en Burgos, 1.079; en León, 1.559; en Palencia, 619; en Salamanca, 1.716; en Segovia, 579; en Soria, 537; en Valladolid, 2.598; y en Zamora, 889.

Por su parte, al proceso selectivo del Cuerpo Administrativo están convocados 5.786 aspirantes para realizar las pruebas en las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. En este proceso, 162 plazas corresponden al turno general y 29 al cupo de personas con discapacidad. En concreto, acudirán 897 aspirantes en Burgos, 931 en León, 1.323 en Salamanca y 2.635 en Valladolid.