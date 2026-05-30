La recaudación solidaria de la Operación Litro del Museo de Automoción ya tiene destinatario

Cumple su décima edición y se ha convertido en una de las actividades más esperadas por los amantes del motor. La Operación Litro organizada por el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, MHAS, incluye una concentración de vehículos clásicos el día de San Juan de Sahagún, festivo en la capital salmantina y toda la recaudación será para Proyecto Hombre.

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Así, el próximo 12 de junio a las 11.30 horas en la calle Víctimas del Terrorismo, junto a la Plaza de la Concordia comenzará la concentración de vehículos clásicos que después recorrerán la ciudad hasta el Museo de Automoción. Un recorrido que tendrá lugar en medio de un pasacalles de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de la ciudad acompañados de charangas.

Además, todo lo recaudado (litros de aceite, leche, comida no perecerá) tendrá un fin solidario que en este año irá a la ONG Proyecto Hombre, que lleva más de dos décadas luchando contra las adicciones en Salamanca.

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