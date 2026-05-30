El plazo de solicitud instalaciones deportivas municipales para usos recurrentes para la temporada 2026/2027 abrirá el 1 de junio

El Ayuntamiento de Salamanca abre del 1 al 15 de junio el plazo de solicitud de instalaciones deportivas para usos recurrentes durante la temporada 2026/2027, dirigido a entidades, clubes, centros educativos y colectivos que deseen utilizar espacios municipales de forma continuada.

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Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente por vía electrónica, a través del formulario habilitado en y cada entidad deberá presentar una única solicitud con la relación completa de equipos, grupos y categorías.

En concreto, las instalaciones deportivas que se encuentran a disposición de los solicitantes abarcan

pabellones municipales, campos de fútbol, salas deportivas especializadas, pistas deportivas y las

pistas de atletismo del Helmántico.

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Según los requisitos que recoge la presente convocatoria, las solicitudes son válidas para el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2026 y el 14 de junio de 2027 y el reparto de espacios se realizará conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas.

Así, los clubes podrán solicitar horarios de entrenamientos de lunes a viernes, mientras que los fines de semana se reservarán principalmente para competiciones. Tal y como apunta el Ayuntamiento, las asignaciones se realizarán en tramos mínimos de 30 minutos; y las entidades federadas deberán aportar la inscripción o preinscripción de sus equipos.

En cuanto al calendario del procedimiento, del 1 al 15 de junio se llevará a cabo la presentación de solicitudes, cuya resolución provisional se publicará el 14 de agosto.

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Así, del 1 al 10 de septiembre, tendrá lugar el periodo extraordinario para ajustes en el reparto, mientras que el 15 de septiembre se publicará la lista definitiva y se activarán las reservas a través de la web municipal.