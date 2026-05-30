Durante estos días en habitual verlas, sobre todo por la noche; en Salamanca se pueden observar tres especies principalmente: la cucaracha alemana, la americana y la oriental

Las altas temperaturas de estas semanas finales del mes de mayo han disparado la actividad de algunos insectos como las cucarachas, que ahora se dejan ver con mayor frecuencia, sobre todo a partir del atardecer con el descenso de los termómetros.

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Su aparición, sin embargo, no es casual, aunque este año su presencia en Salamanca se haya anticipado: “El clima y las temperaturas más elevadas favorecen su proliferación, hace que comience esta parte del ciclo de su vida que es la reproducción; la eclosión de la vida primaveral”, explica Félix Torres, profesor de zoología de la Universidad de Salamanca.

El principal motivo de su actividad en estas fechas no es otro que la búsqueda de pareja. “Ahora mismo hay una explosión de nuevas cucarachas que buscan pareja para intentar reproducirse y continuar con el ciclo que suele durar un año desde que sale el huevo hasta que ese individuo alcanza la edad adulta”.

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Hasta que son adultos, las cucarachas al igual que las mantis religiosas o los dermápteros, conocidos vulgarmente como tijeretas, permanecen en estado ninfal hasta que son adultos y desarrollan las alas y la maduración de sus órganos reproductores, momento en el que están preparados, como sucede ahora, para buscar pareja y tener cópulas que den lugar a una nueva generación de cucarachas.

Este profesor de la USAL detalla que las hembras ponen los huevos en unas estructuras semejantes a un estuche que se llaman ootecas, donde pueden depositar entre 15 y 18 huevos repartiéndolos por diferentes lugares. Dependiendo de la especie, la hembra puede llevar la ooteca adherida a su abdomen hasta que eclosione o dejarlas escondidas por diferentes lugares.

Félix Torres, profesor de zoología de la Universidad de Salamanca

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A lo largo de su vida, una hembra puede producir múltiples ootecas llegando a superar el centenar en algunos casos; una vez que cumplen con su cometido de dar vida a una gran prole de nuevas cucarachas, mueren. De hecho, una adulta puede llegar a vivir aproximadamente un año.

Un dato a tener en cuenta para entender por qué las cucarachas se dejan ver más en la época de calor es también porque el invierno lo pasan en estado juvenil, escondidas en lugares cálidos y protegidos a la vista de los humanos que es con quienes suelen convivir. Su etapa adulta coincide con la llegada del calor y esa búsqueda de pareja de las nuevas generaciones.

Torres aclara que las cucarachas no se reproducen con facilidad, sino que tienen la capacidad de poner muchos huevos: “Las cucarachas saben que van a ser combatidas, entonces su estrategia es tener mucha descendencia. En la época de reproducción cuando salen los adultos, los machos fecundan a las hembras y las hembras guardan el esperma en las espermatecas y lo van utilizando secuencialmente para ir poniendo los huevos”.

Especifica también que esta estrategia ha sido adoptada porque las ootecas tienen muchos depredadores como pueden ser roedores, aves, parásitos o incluso el ser humano, por eso muchas de las puestas de huevos se van a echar a perder y por eso cuánto más huevos, más probabilidad de supervivencia.

La cucaracha se deja ver más por la noche porque son animales crepusculares o nocturnos, es decir que su actividad principal la realizan por la noche que es cuando las vemos en plena efervescencia. El resto del día se encuentran ocultas en grietas, debajo de los electrodomésticos, en los fondos de armario etc.

Combatirlas es un proceso complicado incluso llevando a cabo una desinsectación; matiza que “lamentablemente en las casas hay muchos rincones donde se pueden refugiar, por eso es casi imposible que una empresa acabe con la población completa”.

En cuanto a los tipos de cucarachas que hay, indica que en Salamanca se pueden observar tres principalmente. La más habitual, que se puede ver con facilidad en la calle es la más de menor tamaño, la cucaracha alemana (Blattella germánica): es la más abundante en esta provincia por su capacidad de dispersión y reproducción.

Después está la cucaracha americana (Periplaneta americana) de color marrón oscura, que es la que más incidencia se hace en la desinsectación de alcantarilla: “Siempre ha estado con nosotros y es de tamaño más grande”.

La que presenta como menos abundante y que, sin embargo, es la que mejor se oculta, es la cucaracha oriental (Blatta orientalis) de color negro. A mayores, Félix Torres hace hincapié en que “hay otras especies de cucarachas en ambientes de selva y tropicales que nada tienen que ver con estas, que son de muchos colores, y son una auténtica maravilla”.

Especies de cucarachas

Cuando en una zona hay una plaga de cucarachas o simplemente se ven un mayor número de ejemplares, que en muchas ocasiones coincide con esta época de calor y cuya presencia es la que ya hemos indicado anteriormente, la reproducción, se genera una alarma social y comienzan a surgir cuestiones relacionadas con los riesgos para la población, así como el desencadenamiento de enfermedades.

Lo primero que matiza el profesor de la Universidad de Salamanca es que las cucarachas “no provocan una enfermedad como tal, pero son vectores como casi todos los artrópodos”. Esto quiere decir que pueden transmitir E. coli, Listeria, Salmonella u ocasionar problemas gastrointestinales, pero “no lo producen directamente. Se trasmiten porque las pisamos y dispersamos su contenido”.

No obstante, manifiesta que “no todas las cucarachas están contaminadas con estos microorganismos, ni todas lo van a trasmitir. Convivimos con ellas y salvo manifestaciones puntuales lo normal es que no haya trasmisión severa. Lo normal es que la cucaracha infectada haya estado en contacto con algún alimento que luego ingiera la persona o que se tenga contacto con las heces, que es la forma de trasmitir estos patógenos; las heces son inapreciables, las podemos pisar y levantar polvo de caca, por eso más que por contacto directo es por pisar las heces”.

Las recomendaciones principales para prevenir la aparición de las cucarachas en casa, dice que es “tener mucha higiene, limpiar en lugar recónditos, sitios de almacenaje, despensas, debajo de armarios, principalmente de la cocina, levantar el protector del rodapié que eso no se suele hacer y ahí es un lugar perfecto para su escondite y debajo de electrodomésticos. Luego, es importante evitar dejar restos de comida, sobre todo de noche, y cerrar el cubo de la basura”.

Cucarachas en la avenida Lasalle

En Salamanca, el Ayuntamiento lleva a cabo un estricto tratamiento periódico para evitar las plagas en el alcantarillado. Se trata, según explican fuentes municipales de una actuación programada que tiene como objetivo controlar y reducir las poblaciones de plagas urbanas que utilizan la red de saneamiento como refugio y vía de desplazamiento, principalmente cucarachas (Periplaneta americana, Blatta orientalis) y roedores (Rattus norvegicus).

La ciudad se divide en 54 sectores, definidos según su extensión, caudal, número de registros y características constructivas. Esto permite organizar el trabajo y garantizar que todo el municipio reciba tratamiento de forma cíclica durante todos los meses del año, con refuerzo de la actividad durante los periodos de más calor.

Para ello, se usan insecticidas líquidos aplicados en las paredes internas del alcantarillado, en algunas ocasiones aplicación de geles. También raticidas en bloque o parafinados, colocados mediante alambre para evitar su arrastre por el agua.