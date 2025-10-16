Los médicos se plantan y anuncian cuatro días de huelga en diciembre

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado la convocatoria de cuatro días consecutivos de huelga nacional del 9 al 12 de diciembre, como respuesta a la falta de voluntad de diálogo por parte de las instituciones. Además, el próximo 15 de noviembre se celebrará una gran marcha en Madrid, que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará en el Ministerio de Sanidad.

El presidente del sindicato médico CESM en Salamanca, Ángel Bajo, ha confirmado la noticia, subrayando que la situación de bloqueo en las negociaciones ha llevado a los profesionales a tomar esta decisión drástica.“Vamos a hacer una concentración el día 15 de noviembre en Madrid y vamos a solicitar huelga del 9 al 12 de diciembre”, ha indicado Bajo.

Bajo, remarca que, a pesar de los intentos por alcanzar acuerdos, las autoridades han ignorado sus reivindicaciones: “A pesar de que intentamos negociar, se niegan ni siquiera a sentarse a negociar nada. Entonces, la gente está muy cansada, y la propuesta —a petición de la gente— era no hacer un día suelto, sino que, si hacíamos algo, que fuera algo contundente”.

Bajo considera que aún hay margen para evitar la huelga si se produce una reacción institucional, pero deja claro que el hartazgo en el sector sanitario es generalizado:“Yo creo que hay tiempo para negociar, pero, visto lo que hemos hecho hasta ahora, pues esperemos que alguien recapacite.”.

La huelga, que se desarrollará tras el puente de la Constitución, afectará a todo el territorio nacional, aunque las consecuencias directas recaigan sobre las comunidades autónomas. Desde CESM insisten en que no hay otra salida si no se abre una mesa de diálogo real:“Entendemos que los perjudicados son las autonomías, pero es lo que hay. Se tendrán que sentar en algún momento a negociar con los médicos”, concluye Ángel Bajo.