La ministra Sira Rego denuncia el “secuestro” de los 30 españoles, entre ellos un salmantino, que integran la Flotilla

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado en Salamanca el “secuestro” de los barcos y activistas de la flotilla de la libertad en la que participan 30 españoles, entre ellos un salmantino. Rego ha asegurado que el Estado está dando “apoyo consular desde el minuto cero” para exigir “el cumplimiento, el respeto de sus derechos y tratar de resolver la situación con la máxima celeridad”. La ministra ha afirmado que la flotilla ha hecho “un ejercicio de dignidad” y que ha “cumplido con la legalidad internacional” mientras que Israel no lo ha hecho.

También ha afirmado que “corresponde dar una respuesta contundente que pase por la expulsión de la misión diplomática de Israel en nuestro país. Creo que toca trabajar con determinación para liderar una coalición internacional que de alguna manera plantee romper este bloqueo y plantear que se abran corredores humanitarios porque la situación es absolutamente dramática e insoportable”.

También ha asegurado que “nos toca responder dando un paso al frente, liberando una posición que plantee que se abran corredores humanitarios porque es absolutamente urgente y una reflexión profunda en torno al rol de los países a nivel internacional”.

La ministra de Juventud e Infancia ha participado en la inauguración del Máster universitario en intervención social y educativa con infancia y adolescencia (MUISEIA), y el Máster universitario en estudios avanzados de educación en la sociedad global (EDUSOG) de la Universidad de Salamanca junto al rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. En la inauguración ha destacado la importancia de poner en colaboración “entre instituciones y la importancia que tiene hacer política pública que luego tiene un reflejo en el desarrollo académico, en el desarrollo de investigación, en el marco de la universidad pública”.