El muro derrumbado este viernes fue restaurado en septiembre con la instalación de la noria de sangre, que no ha sufrido daños

La noria cuyo muro se ha derrumbado durante la noche de este viernes, 6 de febrero, había recuperado su función original el pasado mes de septiembre con la instalación de un artilugio donado por la familia Barbero. Este último no ha sufrido ningún daño, según ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca a este medio.

La instalación de la noria de sangre fue la culminación a los trabajos de limpieza y reparación del pozo y los muros de mampostería existentes en la parte baja del Parque Botánico de la ladera del Cerro de San Vicente. Los mismos que han cedido este viernes y que han obliga a cortar la calle de la Vaguada de la Palma al tráfico.

El origen de la noria se remonta al siglo XVIII. Fue construida por monjes en las huertas del antiguo convento de San Vicente, desaparecido durante la Guerra de Independencia.