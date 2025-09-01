Los niños saharauis se despedirán de sus familias salmantinas este lunes tras un verano inolvidable

El programa ‘Vacaciones en Paz 2025’ llega a su fin. Después de pasar más de un mes en la provincia, los niños saharauis que llegaron el pasado 17 de julio se despedrián este lunes de sus familias de acogida de Salamanca para regresar a sus hogares.

Promovido un año más por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca, este emotivo encuentro ha permitido que los menores, procedentes de campamentos de la región suroeste de Argelia, disfruten de un verano lejos del calor extremo y las duras condiciones del desierto.

Durante su estancia, estos jóvenes han tenido la oportunidad de recibir atención sanitaria, mejorar su nutrición y disfrutar de una experiencia de vida muy distinta a la que tienen en sus campamentos. Las familias salmantinas, por su parte, han abierto sus puertas y sus corazones, demostrando una vez más su solidaridad y compromiso.

Este lunes será sin duda un día de emociones encontradas: alegría por los lazos creados y tristeza por la despedida. Los niños regresan a casa con nuevas experiencias y recuerdos que atesorarán para siempre, mientras que sus familias de acogida se quedan con el deseo de volver a verlos el próximo verano. No obstante, son muchas las familias charras que a lo largo del año siguen manteniendo el contacto con sus "hijos" de acogida, a los que envían ropa, así como otros enseres que necesiten.

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharahui de Salamanca pondrá rumbo con los menores en torno a las 13:30 horas hacia el Aeropuerto de Villanubla en Valladolid.