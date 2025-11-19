Noviembre, el mes de la salud masculina en Salamanca: "Hay que intentar que se hable del tema"

Si marzo es el mes de la mujer, noviembre es el del hombre. El movimiento mundial Movember surgió en el año 2003 para concienciar sobre la salud masculina y la importancia de la prevención en el cáncer de próstata y testicular y en materia de suicidio. Salamanca se sumó a la causa hace once años y, desde entonces, se han producido avances relevantes. "No sabían de lo que estaban hablando, era un tabú. En la repercusión que tenemos año tras año, notamos un cambio", reconoce Juan Carlos Bernal, representante de Movember Charro.

Tabúes en torno a la virilidad y el tacto rectal

Se estima que, en todo 2025, 32.188 hombres padecerán cáncer de próstata y 1.677 serán diagnosticados de tumores malignos en los testículos. La tasa de supervivencia en ambas enfermedades se ha duplicado en los últimos 40 años y supera el 90%, según el último informe anual emitido por la Sociedad Española de Oncología Médica.

Cáncer de próstata. EP

"A partir de los 50 años se recomienda una revisión anual y, si tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata, mucho más", señala Juan Carlos Bernal. El tacto rectal continúa siendo la prueba clave para palpar la glándula y detectar bultos u otras anomalías, pero también constituye una de las más temidas por los varones. "Algunos son reticentes. Hay que intentar superar ese tabú. Con una detención precoz se solucionan muchos problemas", añade.

Desde Movember Charro también invitan a los hombres a autoexplorarse para "leer las señales que nos da nuestro propio cuerpo" y a superar otro tabú: los problemas de virilidad que pueden acompañar a cánceres como el de próstata y el testicular, que afecta principalmente a jóvenes entre los 15 y los 35 años. "Tenemos que hablar con total normalidad, generar conversación".

Conversar para conocer y atender su propia salud. Es también lo que lleva a muchos varones a contactar con Movember Charro. "Hay desconocimiento. No saben qué tienen que hacer o a qué pruebas han de someterse, cuáles son los síntomas previos...". Muchos son derivados a sus respectivos médicos de cabecera. "No debemos tener problema en ir y seguir unos consejos de salud", apunta.

Menor esperanza de vida y mayor incidencia suicida

Los hombres mueren 4.9 años antes que las mujeres por razones que son principalmente prevenibles, como un mayor consumo de alcohol y tabaco, factores de riesgo de cáncer modificables junto a la mala alimentación o el exceso de peso. "El componente genético existe, pero mejorando los hábitos podemos alargar nuestra vida", reconoce Juan Carlos Bernal.

Los varones también salen perjudicados en los datos de muertes por suicidio. De las 4.116 personas que se quitaron la vida en 2023 en España, el 73,9% fueron hombres, según el Instituto Nacional de Estadística. "No somos capaces de hablar abiertamente, no de manera general, de nuestros problemas o sentimientos. Nos cuesta mucho abrirnos a alguien, tener una conversación". Por ello, la web de Movember Charro integra el modelo ALEC, que sirve de guía para mantener un diálogo con alguien que está pasado por dificultades, lo que puede parecer abrumador.

Actividades y donaciones

Movember Charro

Movember Charro ha organizado varias actividades durante este mes para poner el foco en la salud masculina y conseguir "más apoyo en general de la sociedad". Este jueves, a las 20:00 horas, ha organizado una charla sobre prevención y hábitos saludables junto a la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca en Las Cavas del Champán. El sábado 22 será el día grande con un torneo de golf, una sesión de crossfit en el Polígono de los Villares y una fiesta en Rollán a partir de las 23:00 horas.

Las actividades están dirigidas a personas de cualquier género. "Cuando hacemos un tipo de evento hay paridad. Intentamos hablar más con los hombres, pero cuando la palabra cáncer entra en una familia afecta a todo el núcleo", admite.

Movember Charro también fomenta el estudio e investigación del cáncer de próstata a través de donaciones. Ha conseguido más de 1.000 euros de los 6.000 propuestos. "La recaudación va enfocada a IRONMAN, una base de datos a nivel mundial". Esta recopila información sobre el tipo de tumor de los pacientes, el tratamiento que reciben y sus posibles efectos secundarios para "ver qué fármacos pueden funcionar mejor", entre otras razones. Su investigador principal es Joaquín Mateo, oncólogo del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO).