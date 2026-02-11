Un nuevo espacio para acompañar, cuidar y apoyar: Salamanca tendrá un centro integral para personas con cáncer

El Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca presenta el nuevo Espacio Abierto en Salamanca

Salamanca contará proximámente con un nuevo recurso asistencial destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familias. El Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado este miércoles el proyecto del futuro Espacio Abierto, un centro concebido para ofrecer atención integral, acompañamiento y apoyo en todas las fases del proceso oncológico.

El proyecto, ya definido y planificado técnicamente, se encuentra pendiente de la licitación de las obras, con un plazo de ejecución estimado de 16 meses una vez se inicien los trabajos. El centro se levantará en una parcela ubicada en el Sector del Marín, junto a las calles Vargas Zúñiga y Antonio López Borrasca, una zona con buenas comunicaciones y rápido acceso a las principales vías de la ciudad.

La presentación ha contado con la participación del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes; y el presidente provincial de la asociación, Ángel Losada, quienes han coincidido en destacar el impacto social y sanitario que tendrá este nuevo espacio.

Ángel Losada enmarcó la iniciativa en una “nueva etapa” para la asociación en la ciudad, fruto del trabajo sostenido durante más de tres décadas. Según explicó, el proyecto es posible gracias al compromiso acumulado durante 33 años, a la generosidad de muchas personas y a una intención compartida de transformar la atención a los pacientes. “Se trata de hacer realidad lo que llevamos mucho tiempo construyendo”, ha apuntado.

Por su parte, Ramón Reyes subrayó que Salamanca vive “un momento especialmente relevante” en el ámbito oncológico. Recordó que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha sido reconocido como uno de los primeros Comprehensive Cancer Center de Europa en el marco del Plan Europeo contra el Cáncer, un distintivo que sitúa al hospital público salmantino en la vanguardia europea del diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia en cáncer.

Reyes ha explicado que "se trata de garantizar que en 2030 el 90 % de los pacientes elegibles pueda acceder a un centro integral de cáncer de alta calidad”. Estos centros, previstos a razón de uno por cada dos o tres millones de habitantes, deberán trabajar en red entre sí, con otros hospitales y con atención primaria, favoreciendo un acceso equitativo a la innovación, a los ensayos clínicos y a terapias personalizadas.

El presidente nacional de la AECC insistió en que la excelencia clínica “por sí sola no es suficiente”. “Nos hemos acostumbrado a que cuando a una persona se le diagnostica un cáncer pase de ser persona a ser paciente, y de paciente a historia clínica. Y eso es lo que no puede ocurrir”, ha afirmado.

Así será el nuevo centro

Según ha explicado Ramón Reyes el objetivo del Espacio Abierto es acompañar durante procesos largos y complejos, atendiendo no solo las necesidades terapéuticas, sino también las emocionales y sociales.

El nuevo centro ofrecerá alojamiento temporal para pacientes y familiares que necesiten desplazarse, así como servicios profesionales integrales: atención psicológica, fisioterapia, nutrición, logopedia, trabajo social y asesoramiento laboral. También contará con zonas de ejercicio físico adaptado, espacios de encuentro y áreas destinadas a la información, la prevención y la divulgación.

El alcalde, Carlos García Carbayo, destacó que el futuro centro encaja “perfectamente en el modelo de ciudad y en la historia de Salamanca” y permitirá reforzar el papel pionero de la capital en iniciativas sociales y sanitarias. “Vamos a ser otra vez pioneros”, afirmó.

Carbayo subrayó además la importancia de la colaboración institucional y el trabajo en red y también valoró la ubicación prevista en el Sector del Marín, que facilitará los desplazamientos de usuarios y familias. “Todo son ventajas. Va a atraer más actividad y ofrecer más facilidades para moverse por la ciudad”, indicó. "Vamos a hacer algo especial y sonado" finalizó.