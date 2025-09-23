Nuevos cambios en el examen de conducir para evitar "memorizar" respuestas

El nuevo modelo del examen teórico de conducir está generando polémica sobre todo entre los futuros conductores. Según han publicados medios nacionales como La Razón, la DGT pondrá en marcha en un mes la reforma del examen teórico del carnet de conducir.

Al parecer, este nuevo modelo mantendrá las mismas 30 preguntas con el máximo de hasta tres fallos permitidos, aunque entre las preguntas se incluirán cuestiones relacionadas con las nuevas señales de tráfico que han sido aprobadas este verano. Esta novedad provocaría que los alumnos tuvieran que cambiar su sistema de estudio, ya que el examen incluirá también vídeos cortos que simulen situaciones reales en la carretera.

Los aspirantes que no quieran tener que enfrentarse a este nuevo sistema de examen deberán apresurarse a presentarse antes de que acabe el año. Por su parte, y según apunta La Razón, la DGT pretende que los futuros examinados “No se limiten a memorizar respuestas”.