Así va a ser la obra que conecte las autovías A-66 y A-62 y evitará atascos en la rotonda de Buenos Aires

El Ministerio de Transportes ha aprobado definitivamente el expediente que incluye el proyecto para remodelar el enlace de la rotonda de Buenos Aires, conectando a través de dos viaductos las autovías A-66 y A-62.

Se trata de un problema actual y sonado en la circulación del tráfico en la circunvalación de Salamanca, acrecentado especialmente en épocas estivales, puentes o eventos y festividades que obligan a muchos ciudadanos a coger este enlace desde la parte noreste del país.

Para solventarlo el Ministerio propone la colocación de dos viaductos, de solo un carril, en ambos sentidos de la circulación, cortando, además, el actual acceso a la glorieta de Buenos Aires por el Centro de Conservación de Carreteras.

El primer viaducto pasará completamente por encima de la rotonda de Buenos Aires y conectará la A-66, unos metros después del lugar donde está situado el radar, con la actual incorporación a la A-62 en dirección Valladolid.

Plano Rotonda acceso desde Cáceres

Sin embargo, no cogerá todo el tramo desde el acceso a la rotonda -viniendo desde Cáceres-, puesto que se cambiará la curva actual que está a escasos metros de la glorieta para colocar ahí el viaducto y hacer un nuevo ramal de salida situado en el margen derecho para salir a la rotonda de Buenos Aires.

El otro viaducto pasará por el lado oeste de la rotonda de Buenos Aires, pasando en curva cerca del Centro de Conservación y a su vez por encima de la propia A-62.

Plano rotonda de Buenos Aires2

Cambio en el acceso a Doñinos, al Centro de Conservación y a la rotonda de Buenos Aires

Las actuales salidas 244 A y B de la A-62 en sentido Portugal, que dan acceso a la carretera de Vitigudino y al Centro de Conservación, se suprimirán y se unificarán en otra salida nueva unos metros después para acabar en la rotonda previa que da acceso a Doñinos y que también conecta con el Recinto Ferial y Mercasalamanca.

Desde esa rotonda se hará un nuevo carril contiguo a los dos de subida de la nacional desde la rotonda de Buenos Aires, separado por un muro de hormigón, para poder sustituir los accesos actuales a la ciudad y al Centro de Conservación de Carreteras.

Plano rotonda de Buenos Aires

Por último, siempre según el proyecto presentado, durante la colocación del primer viaducto se habilitará un desvío en la salida de la rotonda de Buenos Aires hacia la A-62