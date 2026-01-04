Los operarios municipales trabajan contra reloj para esparcir sal por las calles de Salamanca ante la previsión de nieve

Tras la alerta emitida por la Aemet, con el aviso amarillo activado en Salamanca por nevadas previstas desde las 12:00 horas de este domingo hasta las 00:00 horas del lunes 5 de enero, el Ayuntamiento de Salamanca refuerza los servicios municipales, trabajando a contrarreloj para esparcir sal por las calles de la ciudad, evitando la formación de placas de hielo que pongan en riesgo tanto a peatones como a conductores.

El Ayuntamiento dispone de una treinta de vehículos, así como de 200 operarios con dispensadores y cuchillas manuales para esparcir sal, en turnos de mañana, tarde y noche, que se ampliarían si fuera necesario. Además, si fuera necesario, el Consistorio también colocará contenedores de 800 litros para el abastecimiento de sal de toda la capital.

Se ha puesto en marcha la coordinación entre el área municipal y la empresa del servicio de limpieza y recogida de residuos para poner en marcha el dispositivo en caso de que se registren fuertes nevadas, priorizando los accesos a hospitales, servicios de emergencias y protección, los accesos a los centros de salud, rutas de autobuses urbanos, colegios, grandes avenidas y puentes.

Cada vehículo tiene asignada una zona determinada para cubrir cada barrio de la ciudasd y los operarios de limpieza tienen también ya asignada una ruta para ayudar a esparcir la sal en aquellos lugares donde no llega la maquinaria.

Para cualquier incidencia causada por el temporal, el Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de los ciudadanos el número 010.