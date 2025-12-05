Las pantallas y la app de autobuses vuelven a la normalidad tras la caída del sistema

El restablecimiento es progresivo y la aplicación móvil recuperará su funcionamiento en las próximas horas

Se reestablece el sistema de información de autobuses
El sistema que ofrece información en tiempo real sobre los autobuses urbanos a través de las pantallas instaladas en las paradas ya se está restableciendo, según han confirmado fuentes municipales. La aplicación móvil, donde también pueden consultarse horarios y tiempos de llegada, volverá a funcionar con normalidad en breve.

La interrupción del servicio se produjo este miércoles, 3 de diciembre, cuando los usuarios habituales de los autobuses urbanos comprobaron que tanto las pantallas informativas como la app habían dejado de ofrecer datos actualizados.

Esta incidencia generalizada a nivel nacional afectó no solo a esta ciudad, sino también a otras localidades españolas, entre ellas Madrid, donde se reportaron problemas similares a lo largo de la jornada.

