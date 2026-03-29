El Perdón, La Borriquilla y El Despojado engrandecen el Domingo de Ramos con inclusión y renovación del patrimonio

La Borriquilla, la procesión de los niños, vuelve a abrir el Domingo de Ramos en Salamanca capital; una procesión que cumple 81 años esta Semana Santa desde su fundación en el año 1945 y que abrirá paso a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y a la Hermandad Sacramental Mercedaria de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, que procesionarán por la tarde.

La Hermandad Jesús Amigo de los Niños continúa en la misma línea que en años anteriores, reforzando esa firme apuesta por la inclusión que garantiza que la Borriquilla sea una procesión para todos los públicos. La Casa Escuela Santiago Uno será quien acompañe este año al paso que estrena una marcha compuesta por la Banda de Música de Alba de Tormes, titulada ‘Donde empieza la gloria’.

Libertad condicional, sin indulto: la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón concederá una segunda libertad condicional a un reo de la prisión de Topas; la procesión abrirá por primera vez la nueva ansiada Cruz de Guía de la hermandad (el estandarte que abrirá paso a la estación de penitencia y que supone el principio y el fin de la identidad de la hermandad).

La Hermandad de Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad y del Consuelo afronta este Domingo de Ramos una nueva estación de penitencia marcada por varias novedades tanto en su organización como en su patrimonio. Entre ellas, destaca el retraso en la hora de salida, fijada este año a las 18:00 horas, así como la incorporación de nuevos enseres y avances en el paso, que continúa completando su diseño original. Además, la cofradía refuerza su identidad con la inclusión del escudo mercedario en el hábito nazareno y mantiene su línea de crecimiento, situándose como una de las hermandades con mayor número de hermanos en Salamanca.

Alrededor de 500 niños acompañarán a la Borriquilla, con reconocimiento a la Casa Escuela Santiago Uno

La Borriquilla, uno de los pasos de la Semana Santa salmantina más esperados, vuelve a la calle este Domingo Ramos entre la ilusión y la expectación de alrededor de 500 niños que recorrerán las calles por las que desfilará la Hermandad Jesús Amigo de los Niños.

Carlos Vicente Hernández, hermano mayor de la Borriquilla, confirma que un año más, el reto de la hermandad es continuar siendo una procesión que apuesta por la inclusión. En pie seguirán el tramo del silencio en la calle Libreros para las personas con TEA o hipersensibilidad al ruido en el Patio de las Escuelas, las maquetas 3D, los QR y los puntos de reparto de berretes. Además, asegura que “mantendremos los proyectos que tenemos, volveremos a llevar la retransmisión de la procesión a las residencias de ancianos del año pasado y a otras que se han sumado”; una iniciativa que se puso en marcha hace un año con el ‘Proyecto Vivir’ y que daba continuidad a los dos anteriores, ‘Proyecto Ilusión’ y ‘Proyecto Sentir’.

En mente siguen en pie nuevos proyectos que, por ahora, se encuentran “aparcados”. Respecto a esto, Carlos detalla que “hemos intentado retomar el proyecto con los niños que están en el hospital y que no pudimos hacer con el Covid, pero no lo hemos podido hacer”. Un proyecto, eso sí, que se muestra ilusionante como todos los anteriores y que la hermandad guarda para poner en marcha en los próximos años.

El viernes 20 de marzo tuvo lugar ‘Sentir con las manos’, una actividad inclusiva del Proyecto Vivir en la que participaron las asociaciones ASPACE y ASPRODES, y donde se dio a conocer que este año será la Casa Escuela Santiago Uno quien acompañe a la Borriquilla en procesión, incorporando su imagen al ‘Guion de la infancia’, el estandarte que encabeza el desfile y representa la unión de los niños con la hermandad, centrada en la infancia y la inclusión. En esta ocasión, no saldrá ninguna imagen en procesión extraordinaria.

Como el año pasado, el Paso de la Palabra estará acompañado por la Banda de la Archicofradía de Nuestra Señora de Las Angustias de Medina del Campo; con la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén “Borriquilla” irá la Agrupación Musical Virgen de la Vega.

En la Semana Santa de este 2026, la hermandad estrena una marcha compuesta por la Banda de Música de Alba de Tormes, titulada ‘Donde empieza la gloria’.

Se mantiene el recorrido de otros años, con salida programada a las 12:15 horas desde la Catedral Nueva.

Infografía de la procesión de la Borriquilla

El Perdón: sin indulto, pero con una segunda libertad condicional y nueva Cruz de Guía

Un año más la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón volverá a inaugurar la tarde procesional del Domingo de Ramos. Lo volverá a hacer desde la Catedral de Salamanca a las 17:00 horas, una vez que se ha consolidado como atractivo el nuevo recorrido que culminará con el ocaso en el convento de las Madres Bernardas.

Una procesión que por primera vez abrirá la nueva ansiada Cruz de Guía de la hermandad, puesto que esperaban estrenarla en 2025, tal y como comentó a este medio su hermano mayor.

Una pieza que fue presentada en sociedad este viernes como “el estandarte que abrirá paso a nuestra estación de penitencia” y que supone el principio y el fin de la identidad de la hermandad.

Esta nueva pieza se suma al estreno en 2025 del paso de Nuestro Padre Jesús del Perdón, que contó con una gran acogida, así como el cambio de la imagen de María Santísima de Gracia al paso de la Virgen de los Dolores. Ambas imágenes subían su altura, dando más belleza al conjunto procesional.

Precisamente respecto a 2025, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón vivirá el mismo escenario en cuanto al acto del indulto. Si el año pasado tuvieron que procesionar sin conocer si se había concedido -el Consejo de ministros anterior no lo llevó, aunque en el posterior denegó el indulto- este 2026 el Ministerio de Justicia ha decidido denegarlo también.

Por este motivo se repetirá la misma fórmula que el año anterior y la Hermandad concederá la libertad condicional a un reo de la prisión de Topas. Este acto se llevará a cabo, como es tradición, en el ecuador de la procesión, en torno a las 18:30 horas, cuando la comitiva procesional llegue a la plaza de Colón.

Infografía de la procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón

La Hermandad de Jesús Despojado cumple 18 años con cambios de horario y nuevos enseres

Con la llegada del Domingo de Ramos, la cofradía vuelve a salir a la calle en una de las jornadas más señaladas de la Semana Santa salmantina. La hermandad afronta esta nueva estación de penitencia con algunos cambios en su organización, avances en su patrimonio y en un momento de crecimiento en número de hermanos. Su hermano mayor, Pablo Martín, hace balance de la situación actual y detalla las principales novedades de este año.

Pablo Martín, asegura que el cargo se vive “con la máxima ilusión y responsabilidad”, especialmente en estas fechas previas a la Semana Santa, aunque subraya que el compromiso se mantiene durante todo el año. En su valoración de estos meses al frente de la cofradía, destaca el papel fundamental de las anteriores juntas directivas, cuyo trabajo ha permitido consolidar una hermandad que no ha dejado de crecer desde su fundación.

En este sentido, Martín pone en valor que, con tan solo 18 años de historia, alcanzando este año su “mayoría de edad”, la cofradía cuenta ya con 663 hermanos, una cifra que la sitúa como la tercera con mayor número de integrantes en Salamanca. “Es un motivo de orgullo y el resultado del esfuerzo de muchas personas que han trabajado para que hoy estemos donde estamos”, afirma, añadiendo que el objetivo es seguir manteniendo esa línea ascendente y continuar siendo una hermandad atractiva dentro de la ciudad.

Cambio de horario

En cuanto a las novedades de este año, una de las más destacadas es el cambio en el horario de salida del Domingo de Ramos, que se retrasa en 30 minutos respecto a años anteriores y saldrá a las 18:00 horas. La decisión se ha tomado en común con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón, con el objetivo de evitar coincidencias en recorridos y garantizar el buen desarrollo de ambas procesiones.

Por otro lado, desde el punto de vista patrimonial, la cofradía continúa avanzando en varios proyectos importantes. La cruz de guía, que el pasado año salió en una primera fase de carpintería, seguirá evolucionando, aunque todavía no se presentará completamente finalizada, ya que queda pendiente una segunda fase de orfebrería. Asimismo, el paso de misterio de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras lucirá este año la canastilla completamente tallada, incorporando además nuevos elementos decorativos como querubines, que forman parte del diseño original.

A estos avances se suman nuevos enseres que vienen a renovar el patrimonio de la hermandad, tal y como detalla el hermano mayor de la cofradía se trata de un juego de ciriales y una pértiga destinados al servicio del paso del Señor, sustituyendo a los que se venían utilizando desde la primera estación de penitencia en 2012.

Otra de las novedades relevantes, según ha explicado el hermano mayor, será la incorporación del escudo mercedario al hábito nazareno, un elemento que refuerza visualmente el vínculo de la cofradía con la Orden de la Merced, con la que mantiene una carta de hermandad desde 2019. Asimismo, según Martín, esta relación también se hará visible en la procesión de este Domingo de Ramos, en la que frailes mercedarios portarán la reliquia del Lignum Crucis, custodiada en el Convento de la Merced de Salamanca.

Pendientes del tiempo con prudencia

En relación con la meteorología, el hermano mayor se muestra prudente ante la incertidumbre habitual de estas fechas, señalando que, aunque existen previsiones dispares, la cofradía afronta la situación con tranquilidad. “Es algo con lo que hay que contar”, declara, recordando que, en caso de lluvia, se optaría por mantener los actos de culto en el interior del templo. “La procesión es el momento culmen, pero la hermandad se vive los 365 días del año”, añade.

Para finalizar y con la vista puesta en el futuro, Martín se muestra optimista y confiado en que la cofradía seguirá creciendo tanto en número de hermanos como en implicación. “Seguimos trabajando con ilusión y responsabilidad, siempre al servicio de la hermandad y de todos los hermanos”, concluye.