‘Los Perretes de La Prospe’ afectados por el cierre del pipican del CAEM responden a la comunidad denunciante

Algunos de los perros, fuera del pipican, tras decretarse el cierre del área para perro de La Prosperidad, junto al CAEM

El pasado 27 de febrero de 2026, el Juzgado de lo Contencioso número uno ordenaba el cierre del pipican situado junto al Centro de Artes Escénicas y de la Música de Salamanca, todo esto por las molestias causadas a raíz de los ladridos de los perros y sus dueños, como exponía la sentencia.

Para remontarse a los inicios de los hechos tendríamos que situarnos en 2023, donde se instaló un área de recreo para perro en la zona del paseo Padre Enrique Basabe y en la calle La Milagrosa, lo que comenzaría a levantar las críticas por parte de algunos vecinos de las comunidades colindantes.

Relacionado La justicia ordena al Ayuntamiento de Salamanca cerrar el pipican del CAEM por causar molestias acústicas a los vecinos

Este lugar conocido como el pipican del barrio de La Prosperidad, algunos de los dueños han querido enviar una carta para dar a conocer su malestar y poner en conocimiento de la ciudadanía de la capital del Tormes cuáles eran algunos de los hechos que habrían ocurrido.

La carta firmada por 'Los Perretes de la Prospe'

Estimados vecinos:

Nos ponemos en contacto con este medio a raíz de la publicación de la noticia sobre la sentencia judicial por la que se ordena al Ayuntamiento de Salamanca clausurar el pipican

del Barrio de Prosperidad (CAEM) atendiendo a las molestias ocasionadas por el ruido que provocan los canes y sus dueños.

En primer lugar queremos dejar constancia de que esta situación se lleva "cocinando" desde hace un par de años.

Se han denunciado públicamente las constantes amenazas verbales, y gritos por parte de dos o tres vecinos del edificio Príncipe Vergara, los cuales además han realizando

grabaciones y fotografías a los vecinos usuarios de este parque desde sus ventanas, o fingiendo hacerlo a modo (a nuestro entender) de intimidarnos, algo que se comunicó a la Policía Local de Salamanca el mismo día en que requerimos su asistencia al resultar una perrita, Jana, intoxicada.

Se han denunciado también en ese mismo espacio temporal, envenenamientos que han afectado a nuestros peludos.

El Ayuntamiento de Salamanca ha sido conocedor a través de Medio Ambiente de la situación de tensión generada y su solución ha sido la de colocar un cartelito disuasorio estableciendo un horario de uso.

Sobra decir que desde la concejalía de Medio Ambiente se "engañó" a este Medio de Comunicación (refiriéndose a ellos mismos) alegando en un primer momento que la colocación de este cartel atendía a la Ordenanza Municipal de Ruidos para posteriormente alegar que era "por convivencia vecinal".

Dicho esto:

Los ruidos provocados por los canes y sus dueños no son de ninguna manera ruidos causados a lo largo de las 24 horas del día, sino en horas puntuales, habitualmente por las tardes que es cuando los vecinos de este barrio obrero disponemos de tiempo libre. Las conversaciones que puedan entablar los vecinos dentro de ese espacio público no son más ruidosas que las conversaciones en cualquier otro espacio. En el barrio existen varios espacios públicos en los que las mediciones de decibelios superan con creces las denunciadas por estos "vecinos".

La sentencia a la que los medios de comunicación hacen referencia dice que: los afectados constataron registros de hasta 45.8 decibelios en el interior de sus domicilios frente a los 22-23 decibelios en ausencia de canes, lo que equivale a un entorno como " una biblioteca". Entendemos que igual en una cueva en mitad del monte mantendrían a la perfección ese silencio sepulcral y no en un barrio dentro de la ciudad.

Ahora la pregunta es:

¿Cuántos decibelios soportan los vecinos por ejemplo de Canalejas? pues hasta 70 decibelios?

¿Cuántos decibelios soportan los vecinos del Centro de la ciudad con el ocio nocturno?

¿Cuántos decibelios soportan los vecinos de Carmelitas, Van Dyck y otras zonas de terrazas y parques?

Entendemos que si se clausura un espacio público por estas mediciones el Ayuntamiento ha de clausurar todos y cada uno de los espacios que superen estos decibelios, ya que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley, o ¿acaso hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda o tercera?

Por ejemplo: cortar la circulación de Canalejas, prohibir las terrazas, suprimir el ocio nocturno y controlar el número de turistas de la zona centro.

¿Es inconcebible verdad?

Bien, pues animamos a todos los ciudadanos a que denuncien cualquier ruido ya que esta sentencia creará precedente.

Salamanca: arte, saber y SILEEENCIIIOOO

Un afectuoso saludo a todos los vecinos de Salamanca

Firmado: LOS PERRETES DE LA PROSPE

Mico, Cooper, Alma, Zaida, Gala, Leila, Capi, Cora, Balton, Suki,Tiza, Río, Jana, Argos, Bimba y Nala.