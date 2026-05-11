La plataforma en defensa del tren de Salamanca envía una carta a Pedro Sánchez y Óscar Puente

La plataforma en defensa del tren, en la que se integran una veintena de instituciones y asociaciones de Salamanca y provincia, han enviado una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al ministros de Transportes, Óscar Puente, para que se hagan eco de la gran concentración que tuvo lugar en Salamanca durante la jornada de este domingo, 10 de mayo, donde estaban llamados los habitantes de la ciudad y provincia para ser partícipes de una concentración masiva.

De este modo, se les ha solicitado una reunión a los representantes del Gobierno para hacerles llegar en personas las reivindicaciones de la ciudad, encabezadas por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en representación de la propia plataforma.

Este envío ha sido uno de los puntos acordados entre los integrantes de la plataforma en la reunión que mantuvieron el pasado 16 de abril, donde se puso fecha a la concentración con la intención de convertir a Salamanca en epicentro nacional de uno de los medios de transportes que más han afectado al territorio charro.

Entre los objetivos que se persigue desde la propia plataforma en defensa del tren de Salamanca están la recuperación inmediata del tren directo Salamanca-Barcelona; el incremento de frecuencias Alvia con Madrid, incluyendo fines de semana y nuevas franjas horarias; la mejora de las conexiones con Valladolid; la modernización del material ferroviario; el impulso real del corredor de la Ruta de la Plata; la electrificación completa de la línea hasta la frontera portuguesa; la inclusión de Salamanca en el trazado del tren rápido entre Portugal y Madrid; y la ejecución de actuaciones técnicas que permitan reducir los tiempos de viaje y mejorar la eficiencia de la red.

CARTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESTA ESPAÑA Y AL MINISTRO DE TRANSPORTES

Señor Ministro:

Le traslado esta comunicación ante la creciente preocupación por el deterioro de las infraestructuras de comunicación que afectan a Salamanca, especialmente en el ámbito ferroviario. Una situación que, lejos de corregirse, continúa agravándose con decisiones recientes que perjudican de forma directa a la ciudad y a su provincia.

A diferencia de otros responsables públicos, usted conoce de primera mano lo que significa gestionar una ciudad y responder ante sus ciudadanos. Como exalcalde, y además como castellano y leonés, sabe perfectamente que las infraestructuras no son una cuestión secundaria, sino un elemento esencial para el desarrollo, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Usted es plenamente consciente de la descompensación histórica existente entre el desarrollo del Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, una reivindicación sostenida durante años por instituciones, agentes sociales y territorios del oeste peninsular. Precisamente por ello, resulta aún más incomprensible su inacción ante el progresivo deterioro de las conexiones de Salamanca.

La reciente supresión del tren directo entre Salamanca y Barcelona constituye un nuevo agravio. No se trata de una decisión aislada, sino de un episodio más dentro de una política continuada de recortes, retrasos y falta de compromiso que está lastrando el presente y el futuro de esta tierra.

Esta situación evidencia una preocupante falta de respuesta eficaz por parte de su departamento ante problemas que no son nuevos y que han sido trasladados reiteradamente por las instituciones y la sociedad salmantina. La ausencia de avances, de planificación clara y de cumplimiento de compromisos refleja una gestión insuficiente en un ámbito esencial para la vertebración territorial.

Salamanca no puede seguir esperando. No puede seguir soportando la pérdida de servicios, la precariedad de sus conexiones y el incumplimiento sistemático de compromisos que su departamento conoce sobradamente desde hace mucho tiempo.

Las demandas son claras y no admiten más dilaciones: la recuperación inmediata del tren directo Salamanca-Barcelona; el incremento de frecuencias Alvia con Madrid, incluyendo fines de semana y nuevas franjas horarias; la mejora de las conexiones con Valladolid; la modernización del material ferroviario; el impulso real del corredor de la Ruta de la Plata; la electrificación completa de la línea hasta la frontera portuguesa; la inclusión de Salamanca en el trazado del tren rápido entre Portugal y Madrid; y la ejecución de actuaciones técnicas que permitan reducir los tiempos de viaje y mejorar la eficiencia de la red.

A todo ello se suman carencias en materia de carreteras y transporte por autobús que continúan agravando los problemas de movilidad y contribuyendo al avance de la despoblación.

El pasado 10 de mayo, miles de salmantinos salimos a la calle para expresar, de forma clara y unitaria, nuestro hartazgo ante esta situación. No se trata de una reivindicación aislada ni de una cuestión partidista, sino de una exigencia legítima de una ciudad y una provincia que se sienten sistemáticamente ignoradas.

Señor Ministro, su responsabilidad es garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y, en el caso de Salamanca, esa responsabilidad sigue sin cumplirse.

Por todo ello, le exigimos que asuma sus responsabilidades y adopte, de manera inmediata, las decisiones necesarias para revertir esta situación. Salamanca no necesita más explicaciones ni más excusas, necesita hechos.

Atentamente,

El Alcalde de Salamanca